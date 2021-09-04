Украина хочет от США денег за участие в лунной программе НАСА

Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали «плана по трансформации Украины», представленный Владимиром Зеленским бизнесменам в Вашингтоне. Там обозначено участие Киева в космической программе США.

Как отметил политик в Telegram-канале, среди планов по трансформации Украины обозначено и участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны «Артемида». По мнению Гончаренко, речь идет об участии Киева в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.

Затем Гончаренко опубликовал список проектов, на которые Киеву понадобились американские инвестиции. По его словам, помимо участия в космических программах, президент Украины запланировал создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов. В офисе Зеленского эти сообщения не комментировали.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом сообщил, что совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет.