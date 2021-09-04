 

Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней

04.09.2021, 18:04, Новости дня
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“Теперь наши прогулки такие. У каждого парня свой транспорт”, – подписала первый снимок 37-летняя телеведущая. На фото она с коляской, где лежит ее младший сын, которому исполнилось 16 дней. Рядом с Осадчей на игрушечном авто едет средний сын – четырехлетний Иван.

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A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

В Instagram Stories ведущая загрузила еще несколько фото с прогулки, на которых есть и Горбунов. “Банда”, “Парни на страже”, “Погуляла, покормила, работать”, – подписала снимки Осадчая.

фотогалерея
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Скриншот: kosadcha / Instagram


Скриншот: kosadcha / Instagram


Скриншот: kosadcha / Instagram

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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