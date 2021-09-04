 

На Паралимпиаде в Токио украинцы за день завоевали четыре награды и опустились в медальном зачете

04.09.2021, 18:04, Новости дня
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В течение субботы украинские спортсмены завоевали три серебряные и одну бронзовую награды.

Вторые места на Паралимпиаде заняли легкоатлеты Оксана Ботурчук (бег на 200 метров) и Игорь Цветов (бег на 200 метров), а также Марина Мажула в гребле на байдарках (дистанция 200 метров). Третье место – у стрелка Василия Ковальчука (смешанная стрельба из винтовки лежа на дистанции в 50 метров).

В медальном зачете по качеству наград Украина занимает шестое место. Лидируют Китай (93 золотые медали), Великобритания (41) и сборная Паралимпийского комитета РФ (36).

Скриншот: paralympic.org

После 10 дней Паралимпиады украинская сборная была в медальном зачете пятой по количеству золотых наград.

Медали завоевывали представители уже 86 стран.

По числу всех наград Украина пятая, опустившись на одну позицию по итогам последнего соревновательного дня. Украинцев обогнали американцы, которые в субботу завоевали девять медалей (теперь у них 101 награда).

Скриншот: paralympic.org
Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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