Девять кругов «Иды»
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Как выглядит Нью-Йорк после разрушительного тропического шторма.
2 сентября ураган «Ида» добрался до северо-востока США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение — из-за рекордного количества осадков улицы и станции метро оказались затоплены, а многие люди — заблокированы в автомобилях. По данным The New York Times, в этих городах погибло 14 человек, среди которых двухлетний ребенок.
Как это было и что происходит после урагана в крупнейшем городе США — в нашей фотоподборке.
Люди выносят затопленные вещи из магазина. Мамаронек, штат Нью-Йорк. Фото: Reuters
Люди сортируют испорченные после дождя вещи. Фото: Scott Heins / Getty Images
Фото: ЕРА
Фото: Scott Heins / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: ЕРА
Станция метро, перекрытая из-за затопления. Фото: Reuters
Фото: ЕРА
Фото: AP / TASS
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Источник: Новая газета
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