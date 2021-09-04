 

Девять кругов «Иды»

04.09.2021, 17:54, Разное
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Как выглядит Нью-Йорк после разрушительного тропического шторма.

2 сентября ураган «Ида» добрался до северо-востока США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение — из-за рекордного количества осадков улицы и станции метро оказались затоплены, а многие люди — заблокированы в автомобилях. По данным The New York Times, в этих городах погибло 14 человек, среди которых двухлетний ребенок.

Как это было и что происходит после урагана в крупнейшем городе США — в нашей фотоподборке.


Люди выносят затопленные вещи из магазина. Мамаронек, штат Нью-Йорк. Фото: Reuters

Люди сортируют испорченные после дождя вещи. Фото: Scott Heins / Getty Images

Фото: ЕРА

Фото: Scott Heins / Getty Images

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Фото: ЕРА

Станция метро, перекрытая из-за затопления. Фото: Reuters

Фото: ЕРА

Фото: AP / TASS

Источник: Новая газета



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