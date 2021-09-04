Наступление талибов в Панджшере замедлилось из-за заминированной дороги

Боевики «Талибана» (движение запрещено в России) замедлили наступление в Панджшере из-за мин на дороге к столице провинции Базарак, информирует телеканал Al-Jazeera.

«Разминирование и наступательные действия проводятся одновременно», – приводит телеканал слова источника, передает РИА «Новости». Отмечается, что из-за наземных мин боевики также не могут попасть в резиденцию губернатора Панджшера.

Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.

В пятницу вечером представитель «Талибана» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.

Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.