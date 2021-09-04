 

Наступление талибов в Панджшере замедлилось из-за заминированной дороги

04.09.2021, 17:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБоевики «Талибана» (движение запрещено в России) замедлили наступление в Панджшере из-за мин на дороге к столице провинции Базарак, информирует телеканал Al-Jazeera.

«Разминирование и наступательные действия проводятся одновременно», – приводит телеканал слова источника, передает РИА «Новости». Отмечается, что из-за наземных мин боевики также не могут попасть в резиденцию губернатора Панджшера.

Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.

В пятницу вечером представитель «Талибана» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.

Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.10 / В “Оппозиционной платформе – За жизнь” заявили, что Арахамия давит на ЦИК, чтобы снять партию с выборов в Николаеве

16.02 / На курорте Куршевель открыли горнолыжную трассу для автомобилистов

31.07 / Welt – рекордное падение — экономика США рухнула почти на 33%

15.04 / Участвовавший в хищении 15 млн рублей хакер попытался сбежать в Киргизию

25.09 / В Киевской области объявили розыск пяти школьников из центра социально-психологической реабилитации

15.11 / Еврокомиссия хочет создать свой “союз здравоохранения”

30.10 / Экс-министр энергетики Украины Насалик проиграл выборы мэра Калуша кандидату от “Свободы”

10.10 / В Норвегии обнаружили 1200-летний храм в честь Тора и Одина. Это первое подобное сооружение, найденное в стране

25.08 / Ляшко рассказал, готова ли система здравоохранения к новой вспышке COVID-19

02.11 / “Ничего нового найти не может”. Порошенко будет судиться с ГБР – адвокат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика