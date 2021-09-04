 

Пятно нефти обнаружили на снимках Мексиканского залива после урагана

04.09.2021, 17:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГустое нефтяное пятно обнаружили на спутниковых снимках возле берегов штата Луизиана после урагана «Ида», ученые считают, что произошла серьезная утечка под водой, сообщила New York Times.

Как говорится в сообщении на сайте газеты, на спутниковых снимках видно, что 16 километров воды недалеко от прибрежного нефтегазового узла в Луизиане покрыто черным пятном с радужным блеском по краям. Аэросъемку провело в среду Национальное управление океанических и атмосферных исследований, передает РИА «Новости».

По сообщению издания, ученые назвали это происшествие серьезной утечкой, поскольку на снимках видно, что в залив вылилась густая, тяжелая субстанция. А утечка начинается под водой. Возможно, нефть вылилась из старого неиспользуемого трубопровода, поврежденного штормом, пишет газета. Бригады по очистке работают над локализацией утечки, говорится в сообщении, ситуация превращается в экологическую проблему.

Напомним, в минувшее воскресенье нефтяникам пришлось сократить добычу в Мексиканском заливе почти на 91% в связи с приближением урагана «Ида». Кроме того, 23 августа на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв. Помимо этого, в начале июля на платформе Ku-Charly нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар.



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