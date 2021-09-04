Пятно нефти обнаружили на снимках Мексиканского залива после урагана

Густое нефтяное пятно обнаружили на спутниковых снимках возле берегов штата Луизиана после урагана «Ида», ученые считают, что произошла серьезная утечка под водой, сообщила New York Times.

Как говорится в сообщении на сайте газеты, на спутниковых снимках видно, что 16 километров воды недалеко от прибрежного нефтегазового узла в Луизиане покрыто черным пятном с радужным блеском по краям. Аэросъемку провело в среду Национальное управление океанических и атмосферных исследований, передает РИА «Новости».

По сообщению издания, ученые назвали это происшествие серьезной утечкой, поскольку на снимках видно, что в залив вылилась густая, тяжелая субстанция. А утечка начинается под водой. Возможно, нефть вылилась из старого неиспользуемого трубопровода, поврежденного штормом, пишет газета. Бригады по очистке работают над локализацией утечки, говорится в сообщении, ситуация превращается в экологическую проблему.

Напомним, в минувшее воскресенье нефтяникам пришлось сократить добычу в Мексиканском заливе почти на 91% в связи с приближением урагана «Ида». Кроме того, 23 августа на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв. Помимо этого, в начале июля на платформе Ku-Charly нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар.