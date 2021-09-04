 

“Жесткий тип! Красавчик”. Face заговорил о Гордоне на концерте в Киеве, аудитория отреагировала овацией

04.09.2021, 17:10, Новости дня
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Рэпер выступал в конгрессно-выставочном центре “Парковый” с вместимостью 1100 человек.

“Смотрели с Гордоном интервью? Салют Гордону. Жесткий тип. Лысый, бодрый челик”, – сказал он. В ответ фанаты начали скандировать “Гордон” и популярную фразу журналиста: “Я тебе кадык вырву”.

“Гордон на палочке или Гордон в шоколаде? Какой п…зже? Я кстати пробовал в шоколаде еще до дропа. Ничего такой. Реально п…здатое птичье молоко. Так что Гордон красавчик”, – добавил он.

Кроме того, рэпер заявил, что когда станет президентом России через 11 лет, то “Россия, Украина и Беларусь – не будет никого друг другу ближе”. 

Контекст:

Face родился в 1997 году в Уфе. Окончил местный лицей №5, высшее образование не получил. По словам Дремина, он был трудным подростком, входил в местные подростковые банды, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции.

Первую песню Face записал в 2015 году, а в 2016 году вышел трек “Гоша Рубчинский”, который принес ему известность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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