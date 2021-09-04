 

США заподозрили около 100 человек, эвакуированных из Афганистана…

04.09.2021, 17:00, Разное
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…в связях с террористическими организациями.

Власти США считают, что около 100 человек, которые были эвакуированы из Афганистана, могут быть связаны с «Талибаном»* и другими террористическими группировками. Об этом пишет NBC со ссылкой на источники.

По их словам, из 30 тысяч эвакуированных из Афганистана около 10 тысяч нуждались в дополнительных проверках. Из-за сильных подозрений Соединенные Штаты перенаправили как минимум двух человек в Косово, где их будут проверять. Туда при необходимости будут перенаправлять и других эвакуированных.

Также выяснилось, что некоторые вывезенные из Афганистана ранее были депортированы из США за различные нарушения. Они проходят проверку в округе Колумбия, в министерстве внутренней безопасности США решают, что дальше с ними делать.

При этом попадание под подозрение не означает, что человек представляет угрозу, уточнили источники NBC. Он утверждают, что власти США проявляют чрезмерную осторожность, и дополнительные проверки связаны именно с этим.

США завершили эвакуацию из Афганистана 30 августа. Среди вывезенных из страны — американцы, граждане стран-участниц НАТО, а также местные жители. Эвакуацию из Афганистана проводили и другие страны, в том числе Великобритания и Германия.

Вывозить людей из Афганистана ряд государств стали после того, как сторонники «Талибана» 15 августа без боя взяли столицу Афганистана Кабул и объявили о полном контроле над территорией страны, а также всеми погранпереходами. Местные жители, опасаясь преследования со стороны боевиков, направились в международный аэропорт Кабула в надежде на эвакуацию. Некоторые цеплялись за улетающие самолеты НАТО и срывались вниз.

*запрещенная в РФ террористическая организация

Источник: Новая газета



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