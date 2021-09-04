Лидером на российском авторынке летом 2021 года стала Lada

Специалисты «СберАвто», сервиса, входящего в экосистему «Сбера», предназначенного для продажи и покупки машин через интернет, составили список самых популярных на российском авторынке транспортных средств. Лидером ТОПа за лето 2021 года стала отечественная Lada.

Всего за отчетный период в стране большие продажи отмечались у подержанных автомобилей по сравнению с новыми. Если на только сошедшие с конвейера Lada приходится 16 процентов, то остальные 84 являются машинами б/у. В ассортименте отечественного производителя россияне предпочитают модели Vesta и Granta.

Серебро в перечне наиболее востребованных досталось южнокорейскому автобренду KIA. Новые машины, чаще всего это были Rio и Sportage, приобретали в 32 процентах случаев купли-продажи авто в РФ, модели же вторичного рынка оказались на уровне 68 процентов.

Соотечественнице KIA, корпорации Hyundai, досталась третья ступенька рейтинга. Новые модели, в основном Creta и Solaris, за лето 2021 года россияне приобрели в 36 процентах совершенных сделок. 64 процента договоров о купле продаже машин данной компании пришлось на автомобили «с рук». Стоит отметить, что в основном россияне для столь дорогостоящего приобретения брали кредит в банке, на займы приходится семь из десяти случаев.

Источник: russian.rt.com