 

Кабмин выделил деньги на одобренные на съезде ЕР единовременные выплаты военным пенсионерам

04.09.2021, 16:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство РФ одобрило выделение более 21 млрд рублей для осуществления единовременных выплат в размере 10 тысяч военным пенсионерам.

«Одобрить выделение в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 21 142 745 тыс. рублей главным распорядителям средств федерального бюджета для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей в соответствии с Указом президента РФ от 24 августа 2021 года №487 "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию», – говорится в сообщении правительства.

Согласно этому документу выплату получат граждане, проходившие военную и приравненную к ней службу. Кроме того, правительство одобрило выделение Минфину средств для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ПФР на обеспечение в 2021 году расходов, связанных с выплатами.

«Проект распоряжения направлен на обеспечение реализации Указа Президента РФ от 24 августа 2021 года № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию»… Одобрить выделение Минфину РФ бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства», – добавляется в сообщении.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Предложение о разовой выплате пенсионерам Путин озвучил на встрече с представителями «Единой России».

В сообщении на сайте Кремля указывается, что единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты».

Согласно указу, такая выплата назначается пенсионерам, «проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения».



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