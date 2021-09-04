Захарова: Схемы финансирования проектов Навального через иностранные посольства – не фейк

Зарубежные посольства в РФ нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram.

«Ничего себе. Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, — десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось», – написала Захарова.

«Схема такая: зарубежные посольства в РФ нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам, – продолжает она. – Угадайте, через какие посольства шло большего всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ. В подобной веселой “little carousel“ (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО».

«Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых — со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты», – говорит Захарова в своем сообщении.

Официальный представитель МИД РФ заявляет, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету».

Она напомнила, что десятки российских дипломатов после выборов в США в 2016 году массово выслали, обвинив во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства.

«Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США. Но мы знаем: #ЭтоДругое», – резюмировала Захарова.

Ранее в Госдуме призвали изучить данные о финансировании экстремистов в РФ иностранными посольствами. В опубликованных материалах идет речь о том, что финансовую поддержку проектам Алексея Навального могли оказывать россияне, работавшие в посольствах иностранных государств, в первую очередь в диппредставительствах Германии и США.