Morgenshtern – Гордону: Кто в Уфе будет называть меня чуркой или черножопым, если там все такие?

“Кто в Уфе будет тебя называть чуркой или черножопым, если там все такие… Сталкивался с буллингом? Да. Но не на почве национальности… На почве творчества. Я с 11 лет начал заниматься рэпом, меня зах..есосили все старшеклассники и я бросил это дело. Я такой – да пошли вы на х..й”, – сказал музыкант.

Morgenshtern поблагодарил их за стимул доказать обратное.

“Им тоже большое спасибо за то, что во мне поселилось желание доказать всем, что вы пид..расы, я вам покажу. Пожалуйста, показал”, – подчеркнул рэпер.

Morgenshtern по национальности – башкир, еврей и русский.

“По папе башкир, по маме – русский и еврей”, – уточнил музыкант.

Журналист спросил, кем он себя чувствует больше.

“Человеком”, – ответил Morgenshtern.

По словам рэпера, он понимает башкирский язык, а из иностранных – владеет английским.

“Я могу понять, если кто-то на башкирском будет желать зла мне рядом, я пойму нах..й, что ему… п..зда ему, – отметил Morgenshtern. – На английском могу свободно говорить, не по сленгу… Все, что мне нужно – я все закажу, расскажу, объясню, все могу”.

“В России людей всю жизнь еб…ли и еб…т до сих пор”. Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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