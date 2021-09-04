 

“Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям”. Зеленский отреагировал на задержание замглавы Меджлиса

04.09.2021, 16:16, Новости дня
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“Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, первого заместителя председателя Меджлиса”, – написал он.

По мнению президента, таким образом РФ реагирует на начало работы Крымской платформы. Зеленский заявил, что все задержанные должны быть освобождены.

Окупанти в #Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи #КримськоїПлатформи. Всі затримані мають бути звільнені! pic.twitter.com/H5KfDOTuBe

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2021

Контекст:

Пророссийские силовики пришли с обыском к Джелялову 4 сентября, его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen.

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины по итогам обысков в доме Джелялова.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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