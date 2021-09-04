“Десятки миллионов гривен”. В Минкульте Украины назвали сумму восстановления костела Святого Николая в Киеве

“Сейчас благодаря [генеральному директору интернет-супермаркета Rozetka] Владиславу Чечеткину, [сооснователю Monobank] Олегу Гороховскому, [совладельцу группы терминалов TIS] Андрею Ставницеру и [главе правления “Альфа-Банка”] Виктории Михайле уже имеем часть суммы на противоаварийные работы”, – отметил Ткаченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/4434211953313039

По словам министра, сообщения и звонки с предложениями помощи костелу Минкульт получает со всей страны.

“Мы понимаем, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен. Так же, как и восстановление органа”, – написал чиновник.

Глава Минкульта опубликовал счет Национального дома органной и камерной музыки, чтобы желающие могли отправить деньги на восстановление.

Чечеткин сообщил в Facebook, что говорил с Ткаченко о масштабе повреждения костела.

“Пока точных оценок нет, уже понятно, что огонь сильно повредил костел и для спасения здания ремонтные работы должны начаться до наступления холодов. Мы не можем оставаться в стороне. Rozetka выделит 1 млн грн на эти работы. Призываем украинский бизнес присоединяться. Это наша история. Наша гордость”, – обратился бизнесмен.

https://www.facebook.com/chechotkin/posts/6085549408185319

Monobank также выделит 1 млн грн на восстановление костела Святого Николая.

“Уже завтра в разделе “Благотворительность” появятся реквизиты Национального дома органной и камерной музыки, куда смогут перевести пожертвования все желающие наши клиенты”, – сообщила компания в Telegram.

Ставницер вместе с партнером инвестиционной компании SD Capital Филиппом Грушко решили поучаствовать в спасении костела суммой 1 млн грн.

“Этот храм мы каждый день видим из окон своего офиса. Можно сказать, это отчасти наш дом и наша ответственность”, – сообщил он.

https://www.facebook.com/stavnitser/posts/10159010208592572

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов написал, что внесет 100 тыс. грн на восстановление костела.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2093852270783944&id=100004775745586

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания.

В Минкульте Украины подчеркнули в Facebook, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар локализовали, а в 23.26 – ликвидировали. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган. По предварительным данным, причина пожара – замыкание в органе во время репетиции.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

—