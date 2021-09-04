 

“Люблю тебя до луны и обратно”. Солистка The Hardkiss Юлия Санина с мужем отмечают розовую свадьбу

04.09.2021, 16:16, Новости дня
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“10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и совсем не представляли, какое путешествие нас ждет. 10 лет назад мы ждали благословения свыше и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким быстротечным. Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сберечь это еще надолго”, – написала 4 сентября в Instagram 30-летняя Санина.

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A post shared by Юлия Санина (@the_hardkiss)

“10 лет нашей семье. Юлька, люблю тебя до луны и обратно”, – написал вслед за супругой на своей странице в Instagram 37-летний Бебко и прикрепил к посту свадебное фото с женой.

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Контекст:

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают шестилетнего сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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