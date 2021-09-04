Такой ремонт нам не нужен

День знаний в Лукашах: дети — в школу, родители — в прокуратуру.

Вопреки всему единственная средняя школа в поселке Лукаши Гатчинского района Ленобласти 1 сентября распахнула двери для почти 300 учеников, из которых 43 — первоклассники. Ремонт в здании (1964 года постройки) полностью так и не завершен и будет продолжаться еще минимум месяц. В сложившейся ситуации, как считают родители школьников, виновата политика: перед сентябрьскими выборами районные чиновники готовы были на все, лишь бы усадить детей за парты вовремя. Последствия их не волновали.

Сроки окончания ремонта Лукашевской средней школы были сорваны в июне. Несмотря на то что работы здесь (общей стоимостью 36,2 млн рублей) строители вели с октября прошлого года, качество и результаты шокировали и учеников, и родителей, и руководство учебного заведения.

— В начале июля мы готовились отмывать классы, вешать шторы, расставлять парты, а вошли в здание и ахнули! — рассказывает Виктория Максимова, представитель родительского комитета Лукашевской школы.

Трещины в полу и несущих стенах, сквозные дыры, через которые видно улицу, залитый водой подвал, отсутствие необходимых санитарных сливов в санузлах, черная плесень на стенах и потолках — это лишь то, что сразу бросилось в глаза. Позже выяснилось, что в здании не заменены инженерные сети и электропроводка, не проведена гидроизоляция, не установлено оборудование и пр.

Директор Лукашевской средней школы Максим Миронков отказался принимать ремонт и оплачивать подрядчику работы.

В таком виде школу подрядчики собирались сдать дирктору. Фото: Михаил Масленников / для «Новой»

Разразился скандал. Директору, по его словам, пригрозили увольнением. Миронкова это не испугало, а районным и областным чиновникам не помогло решить проблему. В конце июля контракт с прежним подрядчиком разорвали и начали искать нового, а также дополнительные средства на ремонт — 28 млн рублей. Глава Гатчинского района Людмила Нещадим уверяет, что деньги выделили не из бюджета, а получили по договору благотворительности от спонсоров.

— То, что должны были сделать за год, попытались сделать за месяц, — говорит Милана Гусева, представитель родительского комитета Лукашевской школы. — Сейчас наши дети занимаются в этих помещениях, но фактически это угроза их здоровью и жизни. Потому что сделано всё не по регламенту, с грубыми нарушениями.

Госстройнадзор еще не принял ремонт в Лукашевской школе, но чиновников это не остановило.

В итоге, по рассказам родителей учеников, в школе уже 1 сентября прорвало трубы в санузлах, со стен из-за неликвидированной плесени начала слезать краска и т.д. Возмущенные родители 2 сентября подали заявление в прокуратуру. У них нет сомнений в том, что в Лукашевской средней школе необходима проверка, причем не одна.

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Работу на объекте предыдущего подрядчика и его отношения с администрацией Гатчинского района уже изучают следователи в рамках уголовного дела по факту коррупции. В июле сотрудники Следственного управления СК РФ по Ленобласти совместно с оперативниками региональной ФСБ задержали начальника отдела закупок Гатчинской районной администрации Георгия Васильева, причастного к ремонтам в школах и детсадах Гатчинского района, при получении взятки от индивидуального предпринимателя Артема Захарова. По версии следствия, 150 тысяч рублей бизнесмен вручил чиновнику за то, что тот гарантировал выбор его компании в качестве подрядчика на нескольких объектах и беспрепятственное прохождение всех этапов конкурсной процедуры для заключения госконтрактов. Ни название новой компании-подрядчика, ни причины, по которым к ремонту была привлечена именно она, сотрудники администрации Гатчинского района не раскрывают.

Интерьеры поселковой школы. Фото: Вконтакте

Директору школы Максиму Миронкову за август объявили пять выговоров по разным незначительным поводам, но отстранить от должности непокорного руководителя пока не удалось.

Во-первых, Миронков — член участковой избирательной комиссии, и до 19 сентября (дня выборов) уволить его запрещает закон. Во-вторых, за главу учебного заведения неожиданно вступился районный профсоюз учителей, который дал Миронкову положительную характеристику и поддержал его позицию в отношении недобросовестного подрядчика.

Родители лукашевских школьников тоже не намерены отпускать директора без сопротивления. Они уже выходили с одиночными пикетами в защиту Миронкова и при необходимости готовы к другим протестным действиям.

Школа все-таки открылась для учеников 1 сентября. Слева — директор Максим Миронков

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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