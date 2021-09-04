 

Появилась новая теория образования Луны

04.09.2021, 15:50, Разное
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Учёные, при детальном изучении данных о естественном спутнике Земли, озвучили новую теорию образования Луны. Исходя из неё, космическое тело было образовано из-за небольших столкновений метеоритов.
Самая правдоподобная теория образования Луны гласит, что во время формирования Земли в неё врезался массивный объект, часть которого смешалась с планетой, а другая часть была вынесена на расстояние и из неё образовался спутник. Это косвенно подтверждают анализы его поверхности, так как грунт очень схож по наличию минералов и ископаемых с земным. Несмотря на это, нет неопровержимых доказательств наличия массивного объекта, с которым и произошло столкновение. Новая теория гласит, что удары о поверхность Земли были незначительными и регулярными. Это и привело к образованию Луны.

Эксперты не исключают, что изначально у Земли было несколько спутников. Вероятнее всего они были меньшими по размерам, но в процессе своего движения сталкивались друг с другом и впоследствии образовали один единый объект – Луну.

Источник: rusargument.ru



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