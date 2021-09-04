Виртуальные номера для ВКонтакте

В современном мире уже трудно представить жизнь человека без социальных сетей. Они зачастую занимают большую часть нашего повседневного общения. Часто всего мы для общения используем свой смартфон, ноутбук и другие гаджеты.

Общение в социальных сетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и др.) возможен и без сим-карты. Для общения в первое время нужно будет номер ВК регистрации.

Со временем все социальные сетей ожесточают свои правила, и многие профили удаляются или попадают в бан, что и ограничивает прием смс ВКонтакте. Для новой регистрации нужно открыть новый профиль и при этом опять пройти смс регистрацию. Понятно, что каждый раз покупать новую сим-карту и сменить номер, не удобно и не выгодно, поэтому многие решают эту проблему путем использования виртуальных номеров ВКонтакте. Это и является причиной большого спроса виртуальных номеров. Они мало чем отличаются от обычных телефонных сим номеров. Работа номера для смс ВКонтакте осуществляется в облачном хранилище. Виртуальный номер для регистрации ВКонтакте ограничен и имеет срок аренды (20, 30 минут или 1 час).

Применение виртуальных номеров

Сейчас более чем когда-то люди беспокоятся о конфиденциальности и о сохранении личных данных. Многие не хотят публиковать и вставить в известность свой мобильный номер. Это решается способом виртуальных номеров.

Услуга Hot Telecom

Услуга Hot Telecom дает возможность зарегистрироваться в ВКонтанте быстро и надёжно. Давайте перечислим ряд преимуществ услуги виртуального номера для ВКонтакте Hot Telecom:

Виртуальный номер избавляет от привязки к сим карте и от привязки к телефону,

Нет обязательности покупки сим-карты,

Есть возможность открыть несколько личных профилей,

Легкие, быстрые и доступные условия покупки виртуальных номеров,

Возможность зайти в аккаунт без привязки к мобильному устройству и другие.

Временные виртуальные номера для ВКонтакте без сим-карты позволяют получить сообщения от всех адресатов. На какое устройство или адрес получать сообщения выбирайте вы во время настроек в личном кабинете.

Виды виртуальных номеров Hot Telecom

Виртуальные номера для ВКонтакте бывают одноразовыми и постоянными. Оплата за услугу одноразового виртуального номера осуществляется едино разно, а постоянный – каждый месяц.

Создание личного профиля с применением одноразового виртуального номера удобная услуга Hot Telecom, который даёт ряд других преимуществ:

Безопасность личной информации – никто не сможет узнать ваше местоположение, прочитать переписку, взломать базу паролей и т.д.,

Услуга дает возможность обходить местные регионные блокировки входа в социальные сети, например, в Украине есть ограничения использования ВКонтакте,

Возможность создать несколько акаунтов, что повышает вероятность побед в различных активностях,

Защита от хакеров и другие.