 

Уголовное дело возбуждено после отравления школьников в Нижнем Новгороде

04.09.2021, 15:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосле массового отравления детей в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Уголовное дело возбудили по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, с 3 сентября 2021 года учащиеся школы города Нижнего Новгорода в количестве 24 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой», – указали в СК.

Следователи проводят осмотр в школе и в организации, оказывающей услуги питания.

Проводятся допросы должностных лиц школы, истребована вся документация, у обратившихся в больницу взяты мазки для установки причин заболевания. Назначены экспертизы.

В субботу прокуратура Нижегородской области сообщила о массовом отравлении в школе Нижнего Новгорода. Организована ведомственная проверка. В ведомстве уточняли, что порядка 40 человек обратились в региональный Роспотребнадзор с признаками отравления.

В региональном минздраве заявили, что к врачам обратились родители 24 детей, предполагается, что причиной отравления стала ротавирусная инфекция.



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