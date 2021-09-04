Уголовное дело возбуждено после отравления школьников в Нижнем Новгороде

После массового отравления детей в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Уголовное дело возбудили по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, с 3 сентября 2021 года учащиеся школы города Нижнего Новгорода в количестве 24 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой», – указали в СК.

Следователи проводят осмотр в школе и в организации, оказывающей услуги питания.

Проводятся допросы должностных лиц школы, истребована вся документация, у обратившихся в больницу взяты мазки для установки причин заболевания. Назначены экспертизы.

В субботу прокуратура Нижегородской области сообщила о массовом отравлении в школе Нижнего Новгорода. Организована ведомственная проверка. В ведомстве уточняли, что порядка 40 человек обратились в региональный Роспотребнадзор с признаками отравления.

В региональном минздраве заявили, что к врачам обратились родители 24 детей, предполагается, что причиной отравления стала ротавирусная инфекция.