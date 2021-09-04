 

Картину с изображением Лукашенко с автоматом выставили в его резиденции

04.09.2021, 15:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВо Дворце независимости Белоруссии выставлена картина, на которой президент Белоруссии Александр Лукашенко изображен с автоматом. Это полотно ему подарили на день рождения.

«Во Дворце независимости выставили подаренную Лукашенко картину, о которой он рассказал 1 сентября… Первыми, кто увидел подарок, стали жители агрогородка Тихиничи Рогачевского района Гомельской области, которые сегодня прибыли на экскурсию во Дворец независимости», – говорится в сообщении в Telegram-канале агентства БелТА.

 

По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, картину «нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников службы безопасности президента», девушка работала над полотном около полугода, и в итоге его решено было преподнести в подарок Лукашенко.

Лукашенко 30 августа отметил 67-летие. Первого сентября белорусский лидер рассказал, что в этом году получил на день рождения картину, где он изображен с автоматом и в сопровождении вооруженного сына Николая, ее написала дочь одного из сотрудников службы безопасности. Тогда же президент отмечал, что ему понравилась картина, на которой запечатлен важный в его жизни момент.

Напомним, 23 августа колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца Независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем автомат президенту Белоруссии.



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