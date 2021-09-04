 

На Кубани неизвестные избили страусов

04.09.2021, 15:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ городе Славянск-на-Кубани хулиганы залезли в клетку со страусами и начали издеваться над птицами, сообщили в региональном ГУ МВД.

«По данному факту материал зарегистрирован, проводится проверка», – сообщили ТАСС в ведомстве.

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлены двое неизвестных. Они пробрались в загон к страусам, после чего принялись бить животных и обливать газировкой.

В августе в Калининградской области местный житель расстрелял соседского пса, таким образом «наказывая» его за лай, против стрелка возбудили уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Чтобы не заказывали лишнего. Китайский ресторан извинился за взвешивание гостей на входе

21.02 / ФАС пообещала оценить обоснованность изменения цен на такси при непогоде

25.07 / Главный санврач заявил, что до конца лета в Украине хотят сделать 10 млн прививок от COVID-19

16.02 / Школьница получила травмы после падения снега с крыши в Москве

14.05 / Компания BMW отзывает в РФ 35 автомобилей из-за фонаря стоп-сигнала

21.07 / США и Германия хотят добиваться продления соглашения на транзит российского газа через Украину на 10 лет – Нуланд

12.08 / Власти Беларуси: силы безопасности стреляли по протестующим боевыми патронами

05.02 / Fox News – биологический пол отменяется — Байден обязал школы допускать трансгендеров к женским соревнованиям

04.09 / Hürriyet Daily News – Анкара обсудила с Москвой Сирию и Ливию

26.07 / ВОЗ назвала вероятные сроки новой вспышки коронавируса на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика