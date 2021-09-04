 

Талибы назвали страну, которую считают основным партнером Афганистана

04.09.2021, 15:22, Новости дня
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Китай является главным партнером, поскольку готов инвестировать в Афганистан. Муджахид отметил, что сотрудничество с Китаем “возродит древний Шелковый путь”.

Пресс-секретарь боевиков выразил надежду, что Китай поможет восстановить горнодобывающую промышленность Афганистана. В частности, речь идет об афганских медных рудниках, которые можно модернизировать, сказал представитель талибов.

Китай представляет собой “пропуск Афганистана на рынки всего мира”, добавил он.

Помощник министра иностранных дел Китая У Цзянхао 2 сентября поговорил по телефону с заместителем директора политического офиса афганского движения “Талибан” в Катаре Абдулой Саламом Ханафи, написала газета South China Morning Post.

Китайский дипломат отметил, что Пекин будет поддерживать дипломатические отношения с новым режимом и сохранит свое посольство в Афганистане. Другой представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил о надежде, что в Афганистане установится открытая политическая структура и восстановится умеренная политика.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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