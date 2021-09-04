Украинская бегунья Ботурчук завоевала серебро на Паралимпиаде

Ботурчук соревновалась в беге на 200 м (класс T12). Ее время – 24,48 секунды. Для нее нынешняя медаль – уже третье серебро на этих Играх.

Победила в соревновании кубинка Омара Дуранд с результатом 23,02 секунды, она установила мировой рекорд. Бронзу взяла спортсменка Паралимпийского комитета России Анна Кулинич-Сорокина – 24,85 секунды.

Ботурчук – заслуженный мастер спорта Украины. Она паралимпийская чемпионка 2008 года, пятикратный серебряный и бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2008-го, 2012-го и 2016 годов.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украина в медальном зачете по количеству наград находится на пятом месте с 98 медалями, из которых 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. По количеству золотых наград украинская сборная на пятом месте.

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