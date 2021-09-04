 

Самолет Wizz Air получил сигнал “тревога” из-за проблем с передней стойкой шасси. Пилоты совершили посадку во Львове

04.09.2021, 15:22, Новости дня
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Сигнал отправили из-за проблем с управлением передней стойкой шасси, уточнили специалисты.

“4 сентября 2021 года в 12.13 был получен сигнал “тревога”. Самолет совершил благополучную посадку в 12.39″, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/posts/4592109060845780

Отмечается, что на борту самолета был 131 пассажир, с ними все в порядке.

“Спасибо за профессиональную работу диспетчеров и пилотов”, – сообщили в аэропорту.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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