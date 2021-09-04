Сады не горят. Исследование Юлии Латыниной

Все ли природные пожары — катастрофа, и как сделать так, чтобы люди от них не страдали.

2021 год выдался обильным на пожары. В Якутии пройдено огнем около 4 млн гектаров леса, а всего в РФ в этот сезон (пока) пройдено огнем 16 млн га. В Калифорнии сезон пожаров 2021-го начался раньше и уже «превзошел сезон 2020 года, который, в свою очередь, был самым огненным в зарегистрированной истории». Грецию и Турцию поразила волна жары, во время которой отметка термометра местами поднималась до 47 градусов, а вместе с ней — пожары, ужасающие кадры которых широко разошлись в социальных сетях.

Москва, которая очень любит помогать разным странам, отправила в Грецию самолеты Бе-200ЧС, Ил-76 и Ан-124, который доставил два вертолета Ми-8 для борьбы с огнем. В Турцию улетели три российских самолета-амфибии Бе-200, а также пять пожарных самолетов Ил-76 и три пожарных вертолета Ми-8. Что касается России, то она продолжала гореть, и сгорело в ней 16 млн га, что больше не только площади пожаров в Греции и Турции, но и площади всей Греции. Аминь.

В связи с этим можно констатировать три вещи.

Первое. Лесные пожары стали важной новостью. Их показывают по телевизору, о них пишут СМИ. В XIX веке читатель санкт-петербургских газет обнаруживал на странице происшествий, кого переехала лошадь или как ограбили такого-то купца, но он ничего не читал о лесном пожаре возле села Выселки в Верхоянском уезде. Теперь социальные медиа и спутники сделали планету очень маленькой. Мы лично видим, как горит лес.

При этом в большинстве случаев это не сопровождается просвещением публики в вопросе о том, что именно, где и как горит. Человек видит картинку, и ему кажется, что он видит все. Но на самом деле у картинок есть такая особенность: если ты не понимаешь, что именно видишь, то ты ничего не видишь. Если спросить рядового пользователя информации, что горит, то он, скорее всего, ответит, что горят леса в Якутии, но что, собственно, это за леса, что в них растет, как именно они горят и какова роль огня в данной экосистеме, он вряд ли знает.

Второе. Пожары стали важным элементом различных видов пропаганды.

Официальная пропаганда распинается о нашей помощи Турции и Греции так, как будто мы послали туда не амфибии, а стратегические бомбардировщики. Она также рассказывает о борьбе с пожарами как о личном достижении президента: «В РФ за сутки потушили 60 природных пожаров». «Обстановка в республике под особым контролем президента». «На совещании, посвященном борьбе со стихийными бедствиями, Владимир Путин еще раз подчеркнул» и пр.

Оппозиция тоже использует пожары: мол, почему вместо того, чтобы тушить Якутию, тушат Турцию?

Ну и наконец, третье.

Каждый большой пожар и страшные его фотографии являются очень важным доводом для новой левой ортодоксии, обличающей ужасы антропогенного глобального потепления. Вот, мол, смотрите, что творится из-за человека.

Вот, например, заголовок Guardian. «Прошлый месяц был самым огненным изо всех зарегистрированных июлей, говорят ученые». Правда, немногим позже в статье говорится, что вышеупомянутая регистрация и наблюдения ведутся аж с 2003 года. Ну, понятное дело, 3,8 млрд лет существует жизнь на земле, наблюдения ведутся с 2003 года, июль самый огненный. Ученые сказали.

«Огромные пространства в Северной Америке, Сибири, Африке и Южной Европе продолжают гореть, — пишет Guardian, — из-за экстремальной жары и продолжительной засухи, возгорание лесов и степей выпустило в воздух 343 мегатонны углерода». А вот Всемирный фонд дикой природы: «Перемена климата — это глобальная пылающая проблема».

«Пожары уничтожили большие пространства нашей планеты в этом году, — пишет Фонд. — Условия для пожаров становятся все более катастрофичными и все больше отражают рост глобальных температур. Сезон пожаров стал дольше из-за глобального потепления. Площадь, которая подвержена очень долгому сезону пожаров, удвоилась, а частота длинных сезонов пожаров увеличилась более чем наполовину. Только в 2013 году мы потеряли 69 тыс. кв. миль лесного покрова, треть этого пришлась на Россию и Канаду. В этих станах и в Аляске мы наблюдали резкий рост потерь лесного покрова в арктических и субарктических лесах. Мы должны приложить все усилия, чтобы замедлить скорость глобального потепления, которое все более ужесточает пожары. Скажи нашим лидерам действовать по климату. Подпишись сегодня».

С этим, надо сказать, не поспоришь. Чем жарче — тем выше вероятность пожара. Ежу понятно, что мокрый лес при температуре плюс десять горит хуже, чем лес, превратившийся в пороховую бочку при температуре плюс сорок. На всякий случай вот ежу и график — взятый из великолепной статьи Kharuk et al 2020.

На графике мы видим резко растущее количество пожаров в Сибири с 1996-го, причем исключительно жаркое лето 2003, 2012 и 2019 годов привели, естественно, к большему числу пожаров и большему размеру уничтоженной огнем площади. А всего за последние 10 лет среднегодовая площадь лесных пожаров в РФ увеличилась вдвое по сравнению с предыдущими 15 годами: с 3 млн до 6 млн га.

Это вполне естественно, потому что потепление, которое так или иначе продолжается последние 50 лет, касается прежде всего умеренных и высоких широт. Теплеет не там, где тепло, а там, где холодно, и не тогда, когда тепло, а прежде всего тогда, когда холодно. То есть в Сибири прежде всего теплеет зимой, она становится короче, сезон пожаров становится длинней.

Однако вот вам другой график, взятый из статьи Andela et al, напечатанной в 2017 году в Science.

Согласно Andela et al, общая площадь пожаров на Земле за 18 лет, предшествовавших 2015 году, сократилась на 25%.

Из этого графика можно заподозрить, что на количество пожаров на Земле действуют самые разные факторы, а не только потепление.

Или вот, например, вот такая деталь.

До 1800 года в Калифорнии ежегодно сгорали около 1,8 млн га. Для сравнения: в нынешнем году, который, согласно Center for Disaster Philanthropy, «может превзойти ужасный прошлогодний сезон пожаров», вот в этот страшный, беспрецедентный, не имеющий аналогов год к 8 августа по всей Америке сгорели 1,4 млн га. То есть меньше, чем только в одной Калифорнии до того, как она была населена белыми.

Ниже мы попытаемся разобраться: а) какие бывают пожары, потому что они бывают очень разные; б) в каких случаях пожар вреден, а в каких он является частью природного цикла или даже совершенно необходимой частью экосистемы. Мы посмотрим, какие способы растения изобретают для того, чтобы выиграть от определенного рода пожаров или даже чтобы вызвать их.

Мы также рассмотрим, какие другие драйверы, кроме растущих (прежде всего в умеренном поясе) температур, оказывают влияние на частоту пожаров.

Мы также посмотрим, совпадают ли в случае пожара интересы человека как биологического вида и интересы экосистемы. Не может ли, например, быть такого, что экосистеме по каким-то причинам нужен пожар, а человеку, живущему в этой экосистеме, совершенно никакого пожара не надо ни вблизи, ни даже вдали, потому что нет ничего вреднее дыма от пожара.

Итак, поехали.

Биом средиземноморского типа

Посмотрим, пожалуйста, на это растение.

Это самый обыкновенный Cistus creticus, он же ладанник. А ниже — его братик Cistus ladanifer. Ладанниками они, кстати, называются потому, что их сок использовали как заменитель ладана.

Это типичные для средиземноморского биома, и в частности Турции и Греции, растения, которые примечательны тем, что чрезвычайно твердая оболочка их семян раскрывается после пожара. Именно поэтому цистусы сплошным ковром начинают цвести на местах недавних пожаров.

А вот еще один обитатель Средиземноморья — земляничное дерево, Arbutus unedo.

Arbutus unedo растет по всему Средиземноморью и украшает собой герб Мадрида. Ягоды его, между прочим, можно есть. Если вы посмотрите на корешок этого дерева, вы увидите, что оно растет как бы, извиняюсь, из толстой прикорневой попы.

Эта попа называется лигнотубер, он же прикорневой кап. Лигнотуберы в деревьях почти всегда выполняют одну и ту же функцию: они спасают дерево от огня. Если по лесу прошел огонь, дерево без лигнотубера погибает, а то, что с лигнотубером, выживает. Лигнотубер — это сейф, в котором содержатся спящие почки и большие запасы крахмала. Лигнотубер дает новые отростки, и дерево быстро восстанавливается.

Смотрим теперь вот на это дерево, которому так безжалостно срезали его толстую кору. Это сделали неслучайно. Кору этого дерева заготавливают с глубокой древности, и она идет на пробку, а также применяется для тепло- и шумоизоляции помещений. А само дерево называется пробковый дуб: Quercus suber.

Зачем же это средиземноморское дерево отрастило себе такую кору?

Ответ: ровно для того же, для чего его применяет человек — для теплоизоляции. Эта кора защищает Quercus suber от средиземноморских пожаров, и там, где другие деревья погибают, пробковый дуб продолжает жить. Именно поэтому пробковый дуб, как и ладанник, относят к растениям-пирофитам, т. е. растениям, которые приспособлены к пожарам.

Из этих трех примеров — земляничного дерева, ладанников и пробкового дуба — можно заключить, что разрушительные пожары не вчера начались в Средиземноморье. Ведь чтобы растения приспособились к ним до такой степени, чтобы отрастить теплоизолирующую кору, линготуберы и раскрывающиеся только после пожара семена, нужны миллионы лет эволюции.

Однако ситуация в Средиземноморье на самом деле еще интересней. Дело не просто в том, что многие средиземноморские растения — пирофиты. Дело в том, что весь средиземноморский биом не может существовать без пожаров.

В этом биоме из-за недостатка влаги не могут нормально функционировать детритофаги, то есть все те, кто пожирает и перерабатывает опавшую листву (черви, бактерии, грибы, клещи). Если будете когда-нибудь в средиземноморском саду, зайдите под любую оливку — и вы увидите, что под ней лежит толстый слой мертвых, но не сгнивших листьев: мортмассы опада, выражаясь научным языком. Семена падают на этот опад и не достигают земли. Они даже не могут прорасти. Единственный шанс — пожар, который убирает мертвый покров.

Блистательный российский палеонтолог Владимир Жерихин даже называет биом средиземноморского типа (БСТ) «совокупностью пирогенных субклимаксов», с одним только уточнением. «В БСТ режим пожаров, — пишет Жерихин, — определяется и регулируется самим сообществом, так что огонь, в сущности, в большей или меньшей степени превращается в биогенный фактор. Опад многих растений в БСТ обогащен легко воспламеняющимися соединениями, такими как эфирные масла, и не просто допускает, а прямо провоцирует возгорание».

«В БСТ, — продолжает Жерихин, — пожары являются постоянно действующим фактором и играют важнейшую роль в функционировании экосистемы, обеспечивая возврат в ее оборот биогенов, связанных в мортмассе отпада, и компенсируя тем самым низкую эффективность биологической переработки мортмассы. По существу, огонь выполняет в этой экосистеме функцию своеобразного небиологического редуцента, действующего эпизодически, но чрезвычайно быстро и придающего обороту системы чрезвычайно своеобразную, многолетнюю ритмику. Без пожаров устойчивое существование БСТ немыслимо» (1).

Жерихин также отмечает, что система обнаруживает авторегуляторные свойства: «При снижении частоты пожаров они делаются более сильными и разрушительными из-за увеличения запаса горючего материала». А «искусственное исключение пожаров в течение 60–100 лет приводит к почти полной остановке возобновления доминантов и существенным изменениям состава растительности».

Правда, к этой картине надо добавить одну очень важную деталь. Дело в том, что весь средиземноморский биом имеет сугубо антропогенный характер.

Средиземноморье — одно из немногих мест на Земле, где человек сокрушительно воздействовал на природу еще с неолита. Делал он три вещи. Он жег костры, вырубал леса и, самое главное, разводил овец. В результате те части Средиземноморья, которые еще 3 тыс. лет назад были покрыты густыми лесами — как, например, остров Кипр или север Ханаанского нагорья, — превратились в выжженные известняковые склоны, покрытые колючками, которые овцы не могут съесть, вроде sarcopoterium spinosum или улекса, который, кстати, приспособился делать так же, как ладанники: его семена раскрываются после пожара.

В сущности, нынешнее состояние природы Испании или Кипра, если сравнить с ситуацией три тысячи лет назад, — экологическая катастрофа. Это хорошее напоминание о том, что человек не сейчас стал уничтожать окружающую природу. Он очень часто это делал до всякой промышленной революции, и история человечества усеяна костьми примитивных цивилизаций, погибших в результате вызванных ими экологических катастроф, но это повод для отдельного текста.

Мы же двинемся дальше и перенесемся из Средиземноморья в самую экзотическую с точки зрения огневого режима экосистему — в Австралию.

Австралия

Лигнотуберы, конечно, бывают не только у земляничного дерева. Это довольно частое приспособление для деревьев, произрастающих в зонах частых пожаров. Абсолютным чемпионом по количеству деревьев с лигнотуберами является Австралия, а абсолютным чемпионом по лигнотуберам среди австралийских растений является эвкалипт камеденосный, он же Corymbia gummifera.

Вот самый знаменитый из них. Он называется Old Bottlebutt, то есть Старая Бутылочная Жопа. Этот эвкалипт внесен в австралийскую книгу редких экземпляров деревьев. Он произрастает в Wauchope, в Новом Южном Уэльсе. Его лигнотубер имеет 2,4 м в высоту.

Лигнотуберы не всегда торчат из-под земли. Нередко лигнотуберы эвкалиптов представляют собой что-то вроде одеревенелой лепешки, залегающей под подстилкой леса. Толщина такой «лепешки» составляет 10–20 см, а площадь — до 75 кв. м. При пожаре верхняя часть лигнотубера обугливается, защищая тем самым нижнюю часть. Затем по периметру капа и по краям естественных отверстий на месте огибания камней формируются спящие почки, которые дают новые побеги в сезон дождей. В этот период растет вширь и лигнотубер. Этот тип растительности в Австралии имеет специальное название: малли.

Выглядит малли вот так.

На картинке перед нами — невинная поросль, которую, казалось бы, можно вырвать одной рукой. Вы можете себе представить, какие чувства испытали австралийские фермеры, когда они поняли, что вот под этими хлипкими деревцами находится гигантская деревянная плита размером до 75 кв. метров и высотой 20 см.

Эвкалипты в Австралии почти всегда имеют лигнотуберы. Но не только они.

Очень популярны лигнотуберы у банксий. Banksia — это очень старый австралийский род, которому около 40–50 млн лет. Около 20 видов банксий вырастает после пожара или из лигнотубера, или просто из-под толстой, как у пробкового дуба, коры.

Вот они растут.

Другие 38 видов банксий поступают еще остроумней. У этих видов есть плотные шишки, которые годами висят на дереве. Раскрываются они только после пожара. Этим деревьям, чтобы прорасти, надо сгореть.

Эта стратегия очень похожа на ту, которую мы видели у ладанников, но разница тут в том, что у ладанника после пожара раскрывается сама твердая оболочка семян, а у банксии раскрываются шишки, защищающие нежные и беззащитные семена. Такие шишки, раскрывающиеся только после воздействия огня, называются серотиновыми.

Обычно серотиновые шишки плотно запечатаны смолой, которая при нагревании плавится. Что же до Banksia, то они поступают еще хитрее. У них внутри отверстия в шишке есть еще сепаратор семян, который блокирует выход из шишки даже после того, как она раскрылась. После дождя сепаратор намокает, расширяется и начинает постепенно выталкивать семена. В итоге семена выпадают из шишки не сразу после пожара, а после того, как следом за пожаром прошел дождь.

А вот еще одна австралийская штуковина. Называется травяное дерево, или grass tree.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—