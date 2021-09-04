Приложение «Яндекс.Война» набирает популярность, несмотря на сопротивление Минобороны

Несмотря на отказ Минобороны внедрять новую разработку компании «Яндекс» – мобильную систему управления боем «Яндекс.Война», её активно используют солдаты и офицеры, воюющие в Сирии.

Приложение позволяет офицеру ставить задачи своему подразделению, контролировать их выполнение в режиме реального времени, видеть, чем занят каждый солдат и где находится каждая единица техники. Больше всего военным нравится функция «Поддержка». Навести с её помощью артиллерию или получить помощь с воздуха так же просто, как вызвать такси.

В первой половине августа в Сирии артиллеристы 231 раз открывали огонь по «заказу» из приложения, штурмовая авиация выполнила 54 боевых вылета, уничтожено более четырёхсот стационарных и подвижных целей. Пока приложение не отлажено до конца и потому не обходится без курьёзов. Например, генерал-майор С., находясь в нетрезвом виде, пытался вызвать своего водителя, но вместо этого активировал функцию «Вызываю огонь на себя». Через минуту он погиб от залпа системы «Град». Ещё через минуту программа автоматически сформировала пакет документов на присвоение генералу звания Героя России (посмертно).

Несмотря на восторженные отзывы военных в Сирии, в магазине приложений Яндекса у «Войны» лишь три звезды из пяти возможных. Низкие оценки сервису ставят ополченцы из Луганской и Донецкой народных республик. Они не могут полноценно использовать его функционал, поскольку «Яндекс» заблокирован на Украине. В ближайшие недели компания добавит в приложение функцию наведения крылатых ракет «Калибр» и стратегических бомбардировщиков Ту-160.

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