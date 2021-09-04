Le Monde – Франции легче переживать афганский кризис, её Штаты оставили раньше

Ещё во время Суэцкого кризиса в 1956 году Франция стала отдаляться от Штатов. А когда Барак Обама в 2013 году не стал соблюдать им же установленные линии, Париж пережил травматичный опыт и, в том числе, вывел свои войска из Афганистана. Поэтому сейчас он легче переживает уход американцев из Кабула, пишет Le Monde.



Reuters

«Совпадение или удар по лежачему?» — задаётся вопросом автор редакционной статьи в Le Monde Сильви Кауфман по поводу того, как Европейский союз вернул санитарные ограничения в адрес американцев на фоне катастрофического вывода американских сил из Кабула. Афганистан положил конец «медовому месяцу» между администрацией Байдена и его союзниками по другую сторону Атлантики — европейцам пришлось разделить унижение, связанное с провалом миссии, не имея при этом права голоса. «Теперь время не для подарков, а для ответных действий», — пишет автор статьи.

И на этот раз выступают не французы, которые как раз держатся в стороне. Париж не стал говорить «а мы вас предупреждали», Макрон выждал две недели, прежде чем заявить о том, что именно сейчас Европе нужно достигнуть стратегической автономии и создать свою систему обороны.

С наибольшей резкостью на события отреагировали два самых близких союзника Штатов: Германия и Великобритания. Бундесвер, у которого ещё весной в Афганистане была тысяча солдат, в шоке от того, что приходится завершать 20-летнюю операцию в таких условиях, не имея возможности даже эвакуировать местных помощников многочисленных немецких НПО. Для Германии это травматичный опыт, считают эксперты. Там целое поколение военных прошло через Афганистан, это была первая немецкая кампания солидарности. При этом в Германии как раз идёт предвыборная кампания, и кандидаты взяли на вооружение тему того, как Штаты справились с выводом войск и насколько Европе не хватает собственных сил.



Что до Великобритании, то там злость была вызвана ещё и тем, что провал американцев сопровождается брекситом. Легендарные «особые отношения» Лондона с Вашингтоном должны были компенсировать сокращение сотрудничества с Евросоюзом. Но эта дружба не выдержала испытания Афганистаном, споры в британском парламенте вышли на уровень жизненно важного вопроса, поскольку сотни британцев погибли в Ираке и Афганистане, при этом союз с Вашингтоном стал весьма шатким.

Впрочем, как отмечает автор статьи, такой же травматичный опыт Франция пережила в 2013 году, когда Барак Обама не стал соблюдать свою же красную черту в отношении Сирии и её химических атак. Париж вывел своих военных из Афганистана в 2014 году, поэтому сейчас Франция меньше, чем её союзники, пострадала от ухода американцев. Но при этом получается, что те же страны, которые в 2019 году критиковали Макрона за его слова о «смерти мозга» НАТО, сейчас говорят примерно о том же.

В альянсе явно что-то не работает, и его нужно починить, отмечают эксперты. По их словам, нужно пересмотреть иерархию рисков, в частности, связанных с терроризмом. Автор статьи напоминает о Суэцком кризисе 1956 года, когда Франция из-за того, что США их не поддержали, решила действовать с большей автономией. Он задаётся вопросом, переживёт ли Европа сейчас те же чувства или же всё скоро вернётся на прежние рельсы.

Впрочем, по словам экспертов, вряд ли этот момент станет поворотным. «Одна ласточка — это ещё не весна». В случае с Германией, вероятно, после выборов будет править коалиция из трёх партий, а такое соотношение мало способствует смелости во внешней политике.

Европейцы много говорят о морали, но больше всего их заботит поток беженцев. США при этом беспокоятся по поводу равновесия сил. Именно поэтому Европа была так важна для Вашингтона во время холодной войны. Но сегодня ситуация изменилась — и Европа больше не представляет для Вашингтона приоритета. Так что ей нужно «открыть, наконец, глаза» и самостоятельно заняться своей безопасностью, пишет журналистка Le Monde.