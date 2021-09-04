 

Врач Надежда Чернышева предупредила о рисках для здоровья из-за переохлаждения

04.09.2021, 14:56, Разное
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Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила россиян о рисках для здоровья из-за переохлаждения. Низкие температуры способствуют быстрому снижению естественной защиты человеческого организма.
Вирусы и бактерии, провоцирующие сезонные заболевания, находятся в организме человека на постоянной основе. В нормальных условиях иммунитет активно подавляет их и не даёт развиваться. С приходом холодного времени года нагрузка на естественную защиту человека повышается. Это истощает её, давая возможностью вирусам и бактериям размножаться. Таким образом сам по себе холод не представляет опасности, а важно не переохлаждать организм и, по возможности, держать ноги в тепле.

Резкое изменение температурного режима может оказать негативное влияние на весь организм в целом. Могут начаться трудности с мочевыделительной системой или же появиться боль в позвоночнике и суставах. Не исключены случаи обострения хронических заболеваний или появление новых, пишет интернет-издание «Народные новости».



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