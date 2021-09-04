 

“Единая Россия” направит 95 тысяч наблюдателей на избирательные участки по всей стране

04.09.2021, 14:52, Разное
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В ходе обучения наблюдателей от “Единой России”, которое проходит в Москве, руководитель федерального штаба, Герой РФ, сенатор Александр Карелин отметил, что штабы общественной поддержи партии помогут Центризбиркому обеспечить безопасность людей во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

По его словам, наблюдатели будут следить за наличием санитайзеров, масок и разметки для социальной дистанции. Таким образом будет реализовано соглашение “Единой России” с другими партиями, подчеркнул Карелин. Он также добавил, что главная задача – не только честные выборы, но и безопасность избирателей.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заметил, что в этом году избирательная кампания – крупнейшая за последние пять лет. Он рассказал, что наблюдателей назначат за три для до начала голосования. На каждом участке будут присутствовать по шесть человек, которые будут следить за процессом.

“Единая Россия” выставит 95 тысяч наблюдателей на избирательные участки по всей стране”, – сообщается на сайте партии.

Доступ к трансляции, которая будет вестись на протяжении 70 часов, будет у 14 партий, которые принимают участие в выборах. “Для просмотра они получат то количество аккаунтов, которое определено постановлением ЦИК – до десяти.
И смогут просмотреть камеры с любого избирательного участка, откуда поступила жалоба, оценить событие, сформировать позицию и оформить ее”, – рассказал Булаев.

К трансляции также получат доступ члены Общественной палаты, кандидаты по одномандатным избирательным округам, общественные центры наблюдения в субъектах, СПЧ, уполномоченный по правам человека в России и в регионах, все территориальные и участковые избирательные комиссии.

Напомним, ранее “Единая Россия”, а также восемь политически партий (ЛДПР, “Родина”, “Зеленые”, “Новые люди”, “Гражданская Платформа”, “Партия Роста”, “Зеленая альтернатива” и “Партия пенсионеров”) подписали соглашение “За безопасные выборы”. Секретарь Генсовета “ЕР”, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отмечал, что для политических сил главное – не сиюминутная выгода, а безопасность граждан.



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