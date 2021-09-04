Френч будет самым модным маникюром осени: как сделать его дизайн ярче (советы и идеи)

Французский маникюр является вневременным трендом, который на протяжении длительного времени пользуется большой популярностью. Однако если хочется придать своему образу особый стиль, стоит немного разнообразить дизайн ногтей. Вот некоторые интересные варианты того, как можно оформить ногти.

Черно-белый (главное фото)

Это самый настоящий фаворит многих девушек, так как считается универсальным классическим вариантом. Черно-белый французский маникюр отлично подойдет для совершенно любого стиля. Это очень элегантный и крутой дизайн.

Радуга

Это один из красивых красочных дизайнов ногтей, выполненных во французском стиле, который сейчас очень моден.

Радуга подразумевает под собой использование ярких цветов на каждом из ногтей.

Комбинированный

Традиционный французский маникюр представляет собой только одну линию на кончике ногтя. Однако можно его несколько разнообразить и сделать его более ярким, красочным и креативным.

Для этого нужно просто прорисовать две линии и объединить их в одну. Это красивый геометрический дизайн, который нравится многим модницам. Выглядит это очень круто, модно и современно.

Пастельные цвета

Это один из самых популярных цветных дизайнов ногтей, выполненных во французском стиле.

Пастельные тона и их цветовые сочетания смотрятся мило, нежно, женственно и романтично.

Двухцветный

Если вы хотите выглядеть более ярко и современно, а также попробовать что-то новое, то стоит попробовать выполнить совершенно новый французский маникюр, нанеся цветное покрытие на верхний и нижний край ногтя.

Можно поиграть с различными тонами, чтобы сделать маникюр еще более ярким и эффектным.

Одноцветный

Можно выбрать для себя цветной французский маникюр на своих ногтях, однако при этом отдать предпочтение только одному тону.

Однако если есть желание, то можно выделить безымянный палец другим цветом. Получится красиво.

Цветной с цветами

Если вам нравится цветочный принт, то можно смело выбирать для себя такой маникюр. Яркие тона просто отлично сочетаются с таким красивым и стильным узором.

Удлиняющий эффект

Если хочется получить такой красивый и интересный эффект, то стоит сделать так, чтобы цветной лак был нанесен не только на кончики ногтей, а полностью обрамлял ногтевую пластину. Получится очень красиво и элегантно.

Френч до половины ногтя

Это еще один достаточно интересный и эффектный вариант выполнения маникюра. Френч доходит до половины ногтя и выглядит очень красиво и оригинально, особенно если добавить дополнительный декор.

Золотой

Это очень красивый оттенок, который помогает придать образу особый гламур. Золотой цвет просто наносится поверх ногтя и может красиво сочетаться с совершенно любым дизайном нейл-арта.