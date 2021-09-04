Россияне завоевали золото на Паралимпиаде в стрельбе из классического лука

Российские атлеты Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко получили золото в стрельбе из классического лука в соревнованиях смешанных команд на Паралимпиаде в Японии.

Смирнов и Сидоренко в финальном состязании победили итальянскую пару Стефано Травизани и Элизабетту Мийно со счетом 5-4, передает РИА «Новости».

Бронзовую медаль завоевали спортсмены из Китая.

Это золото стало 36-м для российской сборной на Паралимпиаде, и 114-й медалью команды на этих соревнованиях.