Мнение: Как скучно мы живем…



Все-таки какая гадость эта ваша путинская стабильность? Зимой я хотя бы бомбился, что за Навального куча… куча вышла. А теперь? Претензии от т.н. "простого народа" такие, что 20 лет назад за это могли бы в морду дать? Серьезно, не верите?

Оставим политическую агитацию, когда коммерческая партия пишет на билборде "Партия молодых (и красивых, зачеркнуто, умных, кажется)". Я могу вам перечислить, допустим, 10 претензий к властям. Загибайте пальцы.

1) Пенсионная реформа. Тут без изменений, и дурачкам я не могу доказать элементарное. Как минимум, что хоть в США, хоть в ЕС, они же любят "нормальные страны" – так уже давно и даже хуже. Жить при Путине, плакать за коммунизм, где ты потерял девственность и не думать в голову, а только в нее кушать – наше все. Независимо от возраста.

2) Стройматериалы подорожали. Также плевать, что ты не строишь, уже построил или все равно строишь. Плевать, что раскуплены участки за городом, плевать что коттеджей, как грязи, а к ним машин с пробками на дорогах. Главное – вчера были большие и по 5, а сегодня маленькие и по 3.

3) Пальмовое масло. Тоже самое. В сладких 90-х не было нихрена и жрали все. В СССР не было столько магазинов. В конце-концов – тебя никто не заставляет это покупать. Но – мы же не про покупать, а про поныть! За народ!

4) Кругом коррупция. Тоже клево, потому что – половину мы знаем по старой памяти, половину показывают по ТВ, каждый день кого-то сажают, ты сам мечтаешь брать взятки – а виноваты власти. Причем, мы такие стали привыкшие, что в США уже знаем, как воруют, в ЕС не замечаем, хотим, как в Китае. Придумали себе новую сказку, причем не отменив старую, про Богатую Европу – и в ней плескаемся.

5) Мусорная реформа. Нет, вне сомнений, вещь нужная – но почему ты, скотина, не можешь одуплить, что это ТЫ жрешь и это из-за тебя? Вот все эти стройки, включая коттеджные – они не мусорят? Жральни на каждом углу, новая мебель, одежда? Путин виноват? Ну-ну.

6) Чо там у нас еще – не растут зарплаты? А кто тогда все это покупает и на что? Не растут, как в момент перехода от святых 90-х и 00-м, когда страну из жопы доставали? Так и скажи тогда: я дурачок, меня посадят, не?

7) Налоги – тоже самое. Еще вчера вы мечтали жить как в Европе? А кто сказал, что это только плюсы? Да ты не представляешь, какие налоги в ЕС! Но рассказываешь, что будешь их платить, когда – и по списку: 1) всех посадят, 2) организуют рай, 3) ты сам захочешь.

8) В стране ничего не строится! Ага, вся страна перекопана – дороги, столбы, ремонты, на любой вкус, ЖД-тянут, а им, придуркам – не докажешь. И более того, если у придурка возле дома разрыли яму, чтобы заменить трубу, а потом стали выкладывать плитку – придурок будет жаловаться, что долго, дорого, все своруют и т.д. Допишите сами.

9) Такая же фигня с производством. Заводы пачками открываются, верфи, я не успеваю писать. Бизнесмены и директора жалуются, что хрен найдешь человека с руками или мозгами, но в Интернете или в такси – тебе расскажут, все плохо.

10) И, конечно, мое любимое – как в нормальных странах – апофеоз этой тупости.

В Томске есть замечательный паблик ВК, там знаете какие претензии основные? Жратву вовремя не привозят – суши, шашлыки… проблемы из 90-х же?

Или вот, раздали денег – уже вопят, что цены подскочили. Но эти же мудаки, во-первых, постоянно орут, что им денег мало, а во-вторых, орут, чтобы больше раздавали. Представляете, если бы Путин на все это дерьмо внимание обращал?

Это вот от дури, от стабильности. Ибо предложить "перемен" или еще хуже "обнулить власть" – могут только конченные. Хотя нет, вру, конченные за них пойдут голосовать. Правда и тут, если честно, уже понятно, что власти тупо не пытаются зачистить всю поляну. Тоже самое, как с "Эхо Москвы" – во-первых, они сами справятся, во-вторых, народ должен ЭТО видеть.

Однако, я честно устал от идиотов. Сытых, одуревших от безделья, забывших, как все было плохо и не понимающих, как может быть хуже прямо завтра – идиотов.

Это моя претензия к Путину.

Счастья вам.

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