В Кабуле устроили беспорядочную стрельбу в воздух. Погибли как минимум 17 человек

В больнице экстренной помощи в Кабуле рассказали TOLOnews о двух умерших после 21.00 по местному времени в пятницу, 3 сентября. У всех обнаружили пулевые ранения.

EMERGENCY NGO’s Kabul hospital says it “admitted 3 patients, treated 7 outpatients, and received 2 people dead on arrival” after 9pm Friday. All had bullet wounds, say staff. A presumed cause is citywide shooting in the air on Friday evening. pic.twitter.com/zzBv3nfy9b

Источники Reuters в движении “Талибан” заявили, что праздничную стрельбу в Кабуле устроили после захвата провинции Афганистана Панджшер.

Пресс-секретарь движения “Талибан” Забихулла Муджахид написал в Twitter, что боевики не имеют права тратить боеприпасы, так как это вредит гражданскому населению.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

22 августа “Талибан” сообщил об окружении провинции Панджшер и дал силам сопротивления четыре часа, чтобы сдаться. Этого не произошло. На тот момент Панджшер уже была единственной не подконтрольной талибам провинцией из 34.

3 сентября талибы заявили о захвате Панджшера. Один из лидеров сопротивления талибам, бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявлял, что он находится в сопротивляющейся провинции, в которой “еще идут ожесточенные бои”.

