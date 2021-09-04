В Кремле пообещали рассмотреть обращение СМИ

…с предложением внести поправки в закон об иноагентах.

Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иностранных агентах. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости.

По его словам, это обращение конструктивное, уже не требование. «Безусловно. Обращение есть, оно гораздо более конструктивное. Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — сказал он.

Медиасообщество РФ 1 сентября выступило с пакетом поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах». Журналисты предложили вносить СМИ в список «иноагентов» исключительно в судебном порядке, обязать Минюст в ходе судебного разбирательства определять, в чьих именно интересах осуществляется деятельность СМИ-«иноагента», доказывать ведение изданием «политической деятельности».

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Также, по мнению медиасообщества, законодательство должно четко определить понятия «политической деятельности» и «лоббизма». Кроме того, необходимо законодательно установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ в 30%, упростить отчетность для СМИ-«иноагентов», законодательно определить порядок и сроки выхода СМИ из статуса «иноагента» при соблюдении конкретных условий, вывести из-под действия закона рекламные доходы СМИ и профессиональные премии журналистов и СМИ.

Журналисты, помимо этого, предложили обязать Минюст указывать на своем официальном сайте не только список «иностранных агентов», но и расшифровывать, на каких основаниях туда попадает конкретное СМИ, деятельность в чьих интересах вменяется данному СМИ, а также использовать единый подход ко всем СМИ, вне зависимости от типа издания.

Нужно запретить признавать журналистов, работающих в СМИ-«иноагентах», «иноагентами»-физлицами, обязать «иноагентов»-физлиц маркировать только те свои сообщения, которые размещены в СМИ (но не все публичные сообщения) и снять со СМИ ответственность за распространение информации СМИ-«иноагента», заявили журналисты.

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