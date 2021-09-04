Назван идеальный размер члена для максимального удовлетворения женщины в сексе

Британские ученные установили, что размер мужского полового члена имеет значение для достижения максимального удовольствия женщиной в сексе. Команда специалистов из Королевского колледжа Лондона назвала идеальные параметры органа.

Стереотипу о влиянии размеров полового органа нашли подтверждение в ходе эксперимента с участием добровольцев. Несмотря на то, что многие представители сильной половины человечества утверждают, что более важны не габариты органа, а умение им пользоваться, результаты опыта показали несколько иную картину. Так, анкетирование пар, принимавших участие в исследовании, доказало значимость длины и толщины пениса.

По условиям эксперимента мужчинам на половой член надевали специальное силиконовое кольцо, контролирующее глубину проникновения. Далее исследователи проанализировали отзывы женщин от сексуальных отношений после подобных «модификаций» органа. Итоги работы продемонстрировали важность даже самых минимальных изменений.

Об этом свидетельствует также проведенное пять лет назад исследование специалистов Калифорнийского университета. Команда нейробиологов из США тогда подошла к эксперименту более креативно, изготовив имитации фаллосов на 3D-принтере. Причем в этом случае эксперты учли более тридцати возможных вариаций мужского члена. Женщинам предлагалось назвать не просто оптимальные для секса размеры, а распределить значимость габаритов для разных целей. Так, научная группа учла вероятность не только постоянных отношений, но и секса на один раз.

Предпочтения более семи десятков представительницей прекрасного пола показали, что для мимолетного романа они выбирали несколько больший размер, чем для жизни вместе. Так, идеальные параметры члена партнера в браке или отношениях соответствуют 15,2 сантиметра в длину и 12,2 в обхвате. Для интрижки же леди выбирали уже длину в 16,3 сантиметра при диаметре 12,4. По предположениям ученых, такая ситуация возникает из-за отсутствия глубоких чувств к случайному партнеру, этот фактор и компенсирует большая величина пениса. В долгих же отношениях наблюдается обратная компенсация, когда удовольствие зависит не только от физических ощущений. Главным же показателем, несмотря на стереотипы о важности длины органа, стала его толщина.

Источник: riafan.ru