Нестареющая классика: какой маникюр был актуален в 2000, и сейчас мы его любим не меньше

Маникюр – это визитная карточка любой девушки. Тренды в нейл-дизайне очень быстро меняются, актуальный вчера цвет может быть уже не модным сегодня. Но есть несколько тенденций, которые не утрачивают своей актуальности с конца прошлого века, и множество стильных вариантов маникюра выполняется именно в таких техниках.

Классический френч

Без этого маникюра не мыслим ни один классический лук и офисный стайл. Френч – квинтэссенция сдержанности и стиля.

Сатиновый черный

Этот глубокий черный оттенок от Шанель с мягким сатиновым блеском стал настоящим хитом конца прошлого – начала нынешнего века. Если проследить тенденцию, то сатиново-черный оттенок никогда не покидал палитры популярных цветов.

Яркие акриловые краски для дизайна ногтей

Несмотря на то что акрил весьма агрессивный материал, та палитра, которую дает акриловая краска, трудно представить в прочих вариантах покрытий.

Графичные дизайны

Сдержанные графические дизайны вновь на пике популярности. Такой маникюр отличается стилем и сдержанностью.

Неоново-розовый

Яркий интенсивный оттенок розового вернулся. Такой дерзкий и яркий маникюр не оставит ваши ручки без внимания.

Классический молочно-белый

Белый цвет, как, впрочем, и черный, никогда не выходит из моды. Красивые молочные оттенки позволяют создавать стильные сдержанные оформления, которые подчеркивают естественную красоту пальчиков.

Густой серебристый блеск

Насыщенный оттенок серебристо-серого в сочетании с геометрическим дизайном – основа стильного маникюра без лишних усилий. Если просмотреть историю тренда, то он берет начало в самом начале двухтысячных.

Стразы на ногтях

Фактурный объемный дизайн, в результате которого ногти выглядят усыпанными бриллиантовой крошкой, яркий кричащий и вызывающий, вновь вернулся в строй актуальных дизайнов.

Вот так старые тенденции приобретают новое прочтение в современном оформлении ногтей.