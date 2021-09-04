 

Нестареющая классика: какой маникюр был актуален в 2000, и сейчас мы его любим не меньше

04.09.2021, 13:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Маникюр – это визитная карточка любой девушки. Тренды в нейл-дизайне очень быстро меняются, актуальный вчера цвет может быть уже не модным сегодня. Но есть несколько тенденций, которые не утрачивают своей актуальности с конца прошлого века, и множество стильных вариантов маникюра выполняется именно в таких техниках.

Классический френч

Без этого маникюра не мыслим ни один классический лук и офисный стайл. Френч – квинтэссенция сдержанности и стиля.

Сатиновый черный

Этот глубокий черный оттенок от Шанель с мягким сатиновым блеском стал настоящим хитом конца прошлого – начала нынешнего века. Если проследить тенденцию, то сатиново-черный оттенок никогда не покидал палитры популярных цветов.

Яркие акриловые краски для дизайна ногтей

Несмотря на то что акрил весьма агрессивный материал, та палитра, которую дает акриловая краска, трудно представить в прочих вариантах покрытий.

Графичные дизайны

Сдержанные графические дизайны вновь на пике популярности. Такой маникюр отличается стилем и сдержанностью.

Неоново-розовый

Яркий интенсивный оттенок розового вернулся. Такой дерзкий и яркий маникюр не оставит ваши ручки без внимания.

Классический молочно-белый

Белый цвет, как, впрочем, и черный, никогда не выходит из моды. Красивые молочные оттенки позволяют создавать стильные сдержанные оформления, которые подчеркивают естественную красоту пальчиков.

Густой серебристый блеск

Насыщенный оттенок серебристо-серого в сочетании с геометрическим дизайном – основа стильного маникюра без лишних усилий. Если просмотреть историю тренда, то он берет начало в самом начале двухтысячных.

Стразы на ногтях

Фактурный объемный дизайн, в результате которого ногти выглядят усыпанными бриллиантовой крошкой, яркий кричащий и вызывающий, вновь вернулся в строй актуальных дизайнов.

Вот так старые тенденции приобретают новое прочтение в современном оформлении ногтей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / «Серпо» – тайный проект по обмену между людьми и пришельцами

03.12 / О роли молодежи в сфере национальной политики высказался директор ФГБУ «Дом народов России»

07.05 / Как научиться смеяться над собой: 5 советов стендап-комика Ирины Приходько

19.08 / Мнение: Альтернативные хрущёвки, борьба с алкоголиками во дворе и утечка в Канаде

26.11 / Ученые предложили использовать для анализов тканевую жидкость вместо крови

13.08 / Названы незарегистрированные в Instagram знаменитости

12.07 / Мнение: Борис Джонсон потрясен британским расизмом

05.01 / Оксанка-ларёчница – Личное мнение

21.07 / Беременная третьим ребенком Анастасия Костенко пожаловалась на трудную судьбу

03.06 / На Украине Лукашенко пригрозили трибуналом за признание Крыма российским субъектом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика