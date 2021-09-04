 

Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем московского туриста

04.09.2021, 13:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Дагестане найдено тело унесенного селевым потоком туриста из Москвы, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

«В ходе поисково-спасательных работ в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Родственниками тело опознано», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Погибшим оказался пропавший 23 августа после схода селя в ущелье Карадахская теснина мужчина 1986 года рождения из Москвы.

До этого в августе дагестанские спасатели обнаружили тело 37-летнего туриста из Петербурга, которого унесли селевые потоки.



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