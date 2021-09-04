Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем московского туриста
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В Дагестане найдено тело унесенного селевым потоком туриста из Москвы, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
«В ходе поисково-спасательных работ в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Родственниками тело опознано», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Погибшим оказался пропавший 23 августа после схода селя в ущелье Карадахская теснина мужчина 1986 года рождения из Москвы.
До этого в августе дагестанские спасатели обнаружили тело 37-летнего туриста из Петербурга, которого унесли селевые потоки.
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