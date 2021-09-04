Премьер Японии уходит в отставку спустя год на должности

Суга ранее выдвигал свою кандидатуру на второй срок, но отказался от этого плана из-за падения поддержки как внутри своей партии, так и среди общественности.

Снижение поддержки среди общественности связано, в частности, с критикой его реакции на эпидемию коронавируса. Ему пришлось продлить чрезвычайное положение, действовавшее в Токио с 12 июля, и ввести его в 21 из 47 префектур Японии. На такие меры пришлось идти, так как во время Олимпийских игр в Токио больницы испытывали сильную нагрузку.

Как результат в августе рейтинг Суги упал до самого низкого уровня в 31,8%, согласно опросу Kyodo News.

Суга станет седьмым премьером Японии с начала 2000-х годов, которые ушли после примерно года пребывания на должности.

После решения Суги не идти на выборы некоторые представители его политсилы – Либерально-демократической партии – объявили о желании участвовать в гонке. Среди них – бывший министр иностранных дел Фумио Кишида, министр вакцинации Таро Коно и бывший министр внутренних дел Санаэ Такаичи. Кампания начнется 17 сентября.

Контекст:

В сентябре прошлого года Суга стал 99-м премьер-министром Японии, сменив на этом посту Синдзо Абэ. Он является самым старшим на этой должности после Киити Миядзавы.

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