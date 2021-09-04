За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом

Несмотря на внушительную цифру, постепенно заболеваемость снижается. Правда, специалисты советуют не расслабляться, так как с наступлением холодов прогнозируется четвертая волна.

За сутки в России 18 780 человек заболели коронавирусной инфекцией. Лидирует, как обычно, Москва. В столице выявили 1549 новых случаев. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, где за сутки COVID-19 подтвердился у 1494 человек. Следом идут Московская (756) и Свердловская (512) области.

Всего за время пандемии в России выявили 6 993 954 случая заражения ковидом. Смертельным вирус стал для 186 407 человек.

По словам специалистов, единственный способ противостоять опасной болезни – вакцинация. Сейчас в России, как и во всем мире, идет активная кампания, в рамках которой граждане могут получить бесплатную прививку от коронавирусной инфекции.

Правда, даже вакцина не дает пока стопроцентной гарантии. Однако выработанный иммунитет позволит перенести COVID-19 в более легкой форме.

По мнению иммунолога

Николая Крючкова, ситуация с “короной” стабилизируется только через пару лет – к 2023-2024 году. Он отметил, что это зависит от уровня смертности и того, будет ли вирус мутировать дальше.