 

Талибы избили активистку в Кабуле и разогнали женский протест

04.09.2021, 12:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПротестную акцию женщин на улицах Кабула движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разогнало с помощью слезоточивого газа.

Женщины вышли на улицы города с требованием равноправия, их волнуют проблемы возможности получения образования и трудоустройства, передает РИА «Новости».

Талибы для разгона протеста открыли огонь в воздух и пустили слезоточивый газ. Активистка Наргис Садат была избита талибами в ходе протестов.

Акцию проводили на площади недалеко от президентского дворца.

Также митинг за права женщин в Кабуле проходил 3 сентября. До этого талибы сообщали, что афганские студенты и студентки будут учиться в разных классах.



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