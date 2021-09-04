Талибы избили активистку в Кабуле и разогнали женский протест

Протестную акцию женщин на улицах Кабула движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разогнало с помощью слезоточивого газа.

Женщины вышли на улицы города с требованием равноправия, их волнуют проблемы возможности получения образования и трудоустройства, передает РИА «Новости».

Талибы для разгона протеста открыли огонь в воздух и пустили слезоточивый газ. Активистка Наргис Садат была избита талибами в ходе протестов.

Акцию проводили на площади недалеко от президентского дворца.

Также митинг за права женщин в Кабуле проходил 3 сентября. До этого талибы сообщали, что афганские студенты и студентки будут учиться в разных классах.