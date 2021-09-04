 

Подозреваемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде арестовали

04.09.2021, 12:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОбвиняемого в похищении девушки в Нижегородской области отправили под арест, сообщил Следственный комитет России.

Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Похищение человека», суд удовлетворил ходатайство о его заключении под стражу, сообщается на сайте ведомства.

Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Согласно данным следствия, 24-летняя девушка встретилась с мужчиной, с которым познакомилась ранее на сайте знакомств. Она уехала с ним на машине, после чего связь с ней прервалась.

Девушку обнаружили в подвале одного из гаражей в Приокском районе Нижнего Новгорода. По словам потерпевшей, похититель девять дней держал ее в заточении и насиловал.



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