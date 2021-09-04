 

Минвостокразвития спрогнозировало появление 300 тыс. новых рабочих мест на Дальнем Востоке

04.09.2021, 12:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПорядка 300 тыс. новых рабочих мест на Дальнем Востоке появится в ближайшее десятилетие, сообщил министр по развитию Дальнего Востока РФ Алексей Чекунков.

Такое количество рабочих мест в регионе ожидается к 2030 году, сказал Чекунков РИА «Новости».

Напомним, в пятницу на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока, на Дальнем Востоке появится первая агломерация с количеством населения свыше 1 млн человек.

Чекунков сообщал, что для первого этапа строительства города потребуется порядка 100 млрд рублей.



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