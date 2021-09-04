 

В Германии рейтинг блока Меркель обвалился до рекордно низкого уровня

04.09.2021, 12:40, Новости дня
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Если бы всеобщие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила бы больше всего голосов – она улучшила свои позиции на семь процентных пунктов – до 25% – по сравнению с результатами аналогичного опроса в предыдущем месяце.

На втором месте блок ХДС/ХСС с 20% голосов – на семь процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым месяцем. На третьем месте с 16% поддержки идет партия “Союз 90/Зеленые”, однако рейтинг политсилы упал на три пункта за месяц.

Далее – “Свободные демократы” с 13% (+1 пункт), “Альтернатива для Германии” – 12% (+2 пункта) и партия “Левые” – 6%.

35% опрошенных предпочитают правительство, возглавляемое СДПГ, что на пять пунктов больше, чем в опросе от 20 августа. 24% хотят, чтобы ХДС/ХДС и в дальнейшем возглавлял федеральное правительство (-6%). Каждый восьмой (13%, на два пункта меньше прошлого месяца) выступает за коалицию, возглавляемую “Союз 90/Зеленые”. 

Если бы канцлера Германии выбирали прямым голосования, то:

за лидера СДПГ Олафа Шольца проголосовали бы 43% избирателей;
за главу Христианско-демократического союза Армина Лашета – 16%;
за лидера “Союз 90/Зеленые” Анналену Бербок – 12%.

Еще 29% до сих пор не могут или не хотят выбирать кого-то из этих политиков.

Контекст:

Нынешний канцлер Германии, представитель ХДС Ангела Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы, которые пройдут 26 сентября. Об этом она заявила еще в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

На должность ее преемницы рассматривалась тогдашняя глава ХДС и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, однако она в феврале прошлого года отказалась баллотироваться в канцлеры и заявила об уходе с поста главы партии.

В январе новым председателем партии ХДС стал Лашет. Его же ХДС выдвинула на выборы канцлера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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