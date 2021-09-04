Пожар в киевском костеле Святого Николая. Стала известна причина

“Предварительный вывод – что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00”, – сказал он.

Глава МВД сообщил, что открыто уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности. Также взяты образцы для экспертизы.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что ущерба самому зданию не нанесено, однако пожар уничтожил орган и это “отдельная трагедия”, так как органов в стране мало.

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания.

В Минкульте Украины подчеркнули в Facebook, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

—