Задержание замглавы Меджлиса Джелялова связано с его участием в Крымской платформе – представительство президента в АР Крым

Обыски у Джелялова в представительстве назвали очередным актом политики вытеснения коренного крымскотатарского народа и его представительных органов из оккупированного Россией Крыма.

“Убеждены, что соответствующие шаги оккупационной администрации Российской Федерации в отношении Наримана Джелялова связаны с его общественной и политической деятельностью, в частности с его участием в качестве спикера на различных площадках саммита Крымской платформы”, – уточнили в ведомстве.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Российскую Федерацию призвали прекратить волну репрессий и отказаться от преследований граждан Украины в оккупированном Крыму за их политические взгляды, позиции и убеждения.

“Россия должна выполнить приказ Международного суда ООН 2017 года по делу “Украина против РФ”, которым введены временные меры, в частности воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство своих интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса”, – указали чиновники.

Заместителю председателя Меджлиса выразили поддержку.

“Украина сделает все для деоккупации временно оккупированного Крыма и привлечения виновных в этом и других преступлениях к ответственности”, – пообещали в представительстве.

Пророссийские силовики пришли с обыском к Джелялову 4 сентября, его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. 3 сентября силовики с нашивками ФСБ изъяли технику в ходе обыска в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе в связи со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Мужчину увезли, его супруга написала заявление о похищении в полицию.

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины по итогам обысков в доме Джелялова.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. 17 августа оккупационные власти задержали еще несколько крымских татар.

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