Мнение: Путин в одиночестве

У президента России, оказывается, вообще нет мобильного телефона.

Получается, что если ему звонит кто-то из родных или близких, то попадает на специально обученного человека, который докладывает Путину, что звонит тот-то или тот-то… И президент решает разговаривать с человеком или нет… А может не доложить? По-моему, вполне может….

Если это не изоляция Путина, то что это такое? Самоизоляция?

Фотография отсюда, скриншот отсюда

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