Мнение: Путин в одиночестве
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У президента России, оказывается, вообще нет мобильного телефона.
Получается, что если ему звонит кто-то из родных или близких, то попадает на специально обученного человека, который докладывает Путину, что звонит тот-то или тот-то… И президент решает разговаривать с человеком или нет… А может не доложить? По-моему, вполне может….
Если это не изоляция Путина, то что это такое? Самоизоляция?
Фотография отсюда, скриншот отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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