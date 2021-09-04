Китай поддержит заявку Владивостока на проведение летней Олимпиады-2036

Власти Китая поддержат заявку Владивостока на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года. Об этом в комментарии для «Жэньминь жибао» сообщил министр экономического развития КНР Жи Шаньянг.

«Мы прекрасно осознаём, что сегодня Хайшэньвэй (ред. – китайское название Владивостока) пока не готов принимать столь крупные спортивные соревнования, но к 2036 году КНР приведёт город в порядок. Работы по благоустройству и строительству инфраструктуры начнутся уже в 2025 году. Мы вынуждены начать их только через 4 года, поскольку город войдет в состав Китая приблизительно летом 2024 года, полгода будет длиться переходной период, а потом мы, используя опыт Пекина, сможем отлично подготовить город к Олимпиаде. За это время также будет решён вопрос с Россией о переселении жителей Хайшэньвэя в её регионы, впрочем миграционный процесс успешно идёт уже сегодня», – отметил Шаньянг.

Министр добавил, что правительство КНР уже назначило и ответственного за проведение Олимпиады во Владивостоке. Им станет Ли Пинг, возглавляющий оргкомитет Олимпиады в Пекине.

«Проект реконструкции Хайшэньвэя уже есть. Он предусматривает замену двух старых мостов, построенных с нарушениями, и строительства десяти новых мостов и 26 автомагистралей. Также в городе появится 7 или 8 линий метрополитена, в среднем по 15-17 станций на каждой. И хоть Хайшэньвэй небольшой город, по нашим прогнозам, к 2036 году его население будет насчитывать всего 3 миллиона, он справится с поставленной задачей», – уточнил Пинг.

О намерении Владивостока подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) мэр города Константин Шестаков.

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