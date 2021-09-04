 

Китай поддержит заявку Владивостока на проведение летней Олимпиады-2036

04.09.2021, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Китая поддержат заявку Владивостока на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года. Об этом в комментарии для «Жэньминь жибао» сообщил министр экономического развития КНР Жи Шаньянг. 

«Мы прекрасно осознаём, что сегодня Хайшэньвэй (ред. – китайское название Владивостока) пока не готов принимать столь крупные спортивные соревнования, но к 2036 году КНР приведёт город в порядок. Работы по благоустройству и строительству инфраструктуры начнутся уже в 2025 году. Мы вынуждены начать их только через 4 года, поскольку город войдет в состав Китая приблизительно летом 2024 года, полгода будет длиться переходной период, а потом мы, используя опыт Пекина, сможем отлично подготовить город к Олимпиаде. За это время также будет решён вопрос с Россией о переселении жителей  Хайшэньвэя в её регионы, впрочем миграционный процесс успешно идёт уже сегодня», – отметил Шаньянг.

Министр добавил, что правительство КНР уже назначило и ответственного за проведение Олимпиады во Владивостоке. Им станет Ли Пинг, возглавляющий оргкомитет Олимпиады в Пекине.

«Проект реконструкции Хайшэньвэя уже есть. Он предусматривает замену двух старых мостов, построенных с нарушениями, и строительства десяти новых мостов и 26 автомагистралей. Также в городе появится 7 или 8 линий метрополитена, в среднем по 15-17 станций на каждой. И хоть Хайшэньвэй небольшой город, по нашим прогнозам, к 2036 году его население будет насчитывать всего 3 миллиона, он справится с поставленной задачей», – уточнил Пинг.

О намерении Владивостока подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) мэр города Константин Шестаков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / Мнение: О побежавших крысах… Корабль дал течь?

04.07 / После подписания закона об обязательном представительстве иностранных IT-компаний в России Rule34 откроет свой офис в Москве

02.08 / Полина Гагарина впервые высказалась о разводах

02.07 / Мнение: Суд восстановил на работе «сторонника Навального»…

03.11 / При крушении катера в Анталье погиб россиянин

26.05 / Появились предварительные данные о новом Apple iPhone 13

08.06 / Исследование проливает свет на доколумбовую жизнь в малоизученных районах Юго-Восточной Азии Amazon

18.03 / Названы регионы России с самым большим количеством вакансий

21.09 / Скандалы: В деле Карины Цуркан появился Вячеслав Кравченко

06.12 / Мнение: Иракские вооруженные группировки образуют шариатскую молодежную группу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика