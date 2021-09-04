 

Ученые: Трансгендеры умирают в 2 раза чаще обычных людей

04.09.2021, 12:14, Разное
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Учёные, основываясь на 50-летнем изучении, сделали вывод, что трансгендеры умирают в 2 раза чаще обычных людей. Одна из возможных причин заключается в гормональной терапии.
В качестве отправных данных специалисты использовали медицинские показатели из Нидерландов. Сравнив их с показателями здоровья обычных людей они пришли к выводу, что у трансгендеров риск преждевременной смерти заметно выше. Это касается только тех пациентов, которые сменили пол и проходят гормональную терапию. Не исключено, что именно она является главной причиной снижения продолжительности жизни.

Автор исследования Мартин ден Хейер рассказал, что полученные данные свидетельствуют о сохранении рисков даже на протяжении десятков лет. Причём в современном мире они не ниже тех, которые были 50 лет назад. Таким образом высокий риск смерти остаётся на том же уровне.

Источник: www.medikforum.ru



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