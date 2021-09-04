 

Мнение: Две недели

04.09.2021, 12:04, Разное
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Остается две недели до ритуального мероприятия под названием выборы. Массовая зачистка нелояльных и активных практически исключает любые волнения при любом результате. Поэтому выбор между легитимностью и лояльностью уже сделан в пользу лояльности. Сомнений в фальсификации итогов и их доведения до контрольных значений нет никаких. Принцип "неважно как проголосуют, важно как посчитают" трансформировался в одну емкую фразу "неважно вообще ничего".

Я уже писал о том, что режим создал две линии обороны от народа. Первая линия – чистый террор. Гестапо, войска СС, каратели, концлагеря – все, как у идейных предшественников. Вторая линия – создание такой "избирательной" системы, в которой любая случайность даже локального значения полностью исключена. В этой системе избиратель, в сущности – лишняя деталь. Придет он или нет – на окончательный расклад это никак не повлияет. Все балансы создаются не на избирательных участках в день выборов, а задолго до того через аппаратные торги и утверждаются тоже заранее.

Есть еще и третья линия обороны – это полуторапартийная политическая система, в которой есть только партия власти и карнавальные фрики, задача которых – быть еще более омерзительными, чем партия власти. Это сложно, но они стараются. В этом смысле выбор блюд может быть только между разными сортами навоза. Кушайте, гости дорогие.

Но даже в этих очевидных условиях обязательно находятся те, кто все равно будет призывать исполнить свой гражданский долг. Часть – безусловно, за зарплату, но значительная часть – ввиду наличия детских иллюзий, что с фашистами можно бороться посредством утвержденных фашистами же процедур. Странно, почему Эрнст Тельман, сидя в гитлеровской тюрьме, не догадался, что с фюрером можно бороться посредством демократических процедур в рейхстаге, заодно рассказывая развесившим уши немцам о том, что первым германским коммунистом был сам Иисус Христос. Глупый, наверное, был Тельман.

Режим обеспечивает свою устойчивость через принудительное снижение социальной температуры. Террор – это инструмент такого процесса. Но ввиду того, что сам террор конечен, то рано или поздно, ситуация изменится на ровно противоположную. Вы можете притопить мяч, но чтобы удерживать его под водой, вы будете вынуждены топить его постоянно. Отвлеклись, устали – и он выскочит на поверхность. Переохлажденное состояние системы по определению нестабильно. И чем дольше режим будет "притапливать" мяч, тем выше он выскочит. К сожалению, крах путинского режима обернется для страны тяжелейшими последствиями вплоть до полного разрушения системы. Но мы должны понимать, что условия для этого закладываются именно сейчас. Те, кто придет "после Путина", будут иметь дело с последствиями того, что заложено сейчас.

Выбор – это всегда рациональный процесс. Хотя, конечно, можно отключить мозг и включить иллюзии. "Голосуй сердцем" – лозунг, когда рациональный выбор невозможен по определению.

Источник: Эль Мюрид



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