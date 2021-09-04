Мнение: Презрение к воспитанию

И снова печальная история из США. Белая учительница рассказывает, как ей работается в обычной американской школе. Район плохой, школа заполнена по большей части чернокожими детьми. Белых школьников мало — негритята жестоко травят «беляшей», поэтому если у родителей есть хоть малейшая возможность, они забирают детей, чтобы перевести их в частную школу.

Учителям тоже достаётся. Чернокожие школьники издеваются над учителями, угрожают им, иногда обворовывают и избивают. Процитирую фрагмент:

https://igor-piterskiy.livejournal.com/758228.html

«Культура возмущения», которой наполнена школа, только усугубляет ситуацию. Черные подростки хорошо осведомлены о своем статусе жертвы, и обвинения в «расизме» никогда не прекращаются. Если вы взрослый и белый, ученики предполагают в вас худшее, изо всех сил мешают занятиям и говорят возмутительные вещи о белых, чтобы спровоцировать вас. Они всегда пытаются заставить вас потерять самообладание и сказать что-то неуместное — всё это время ученики держат камеры на своих телефонах наготове и ждут, чтобы запечатлеть вас в худшем виде. Они прекрасно понимают, что для завершения карьеры достаточно одного промаха.

Даже убежденные либералы иногда становятся жертвами политкорректности. В одной школе, где я работала, директор представил школьному персоналу результаты окружных тестов с разбивкой по расам. Разница между белыми и черными была огромна, и он сказал, что нам нужно работать вместе и создать инновационные стратегии, чтобы сократить этот разрыв в достижениях. Он был страстен, целеустремлен и действительно верил, что, если мы будем учить правильно, то сможем ликвидировать эту «несправедливую» и «расистскую» разницу в средних результатах тестов. Затем черный сотрудник связался с местным отделением NAACP, обвинив директора в расизме просто за то, что он признал этот разрыв, и директору, несмотря на лучшие побуждения, пришлось подать в отставку.

А вот другая история — на этот раз про заносчивых британцев. Учёные провели исследование и выяснили, что темпы социальной мобильности в стране очень низки. Если ты родился в семье низшего класса, то и твои дети, и твои внуки, и твои правнуки почти наверняка останутся там же. Шансы подняться в средний класс из низшего, равно как и шансы опуститься в средний класс из высшего очень низки:

https://euro-royals.livejournal.com/2300164.html

К примеру, сотрудник Лондонского университетского колледжа Так Вин Чань установил, что человек имеет в два с половиной раза больше шансов занять руководящую должность в рамках своей профессии, если его дедушка и бабушка принадлежат к более высокому сословию.

Это может быть связано с тем, что они оплатят его обучение, помогут родителям присматривать за ребенком или задействуют свои связи, чтобы помочь внуку сделать успешную карьеру.

…

Даже если одно поколение выйдет за рамки своего сословия, следующее может быть втянуто обратно под влиянием остальных родственников.

…

По итогам своих исследований Кларк выяснил, что темпы социальной мобильности в Великобритании чрезвычайно низки: для перехода из высших или низших слоев общества в средний класс должно было смениться около десяти поколений.

Тут можно было бы подумать, будто всё дело в знаменитой британской косности. Действительно, многие наши соотечественники жалуются на «стеклянный потолок». Приехав в Лондон и начав с рядовой должности, можно довольно быстро стать начальником, с годами — начальником начальника. Однако при попытке подняться дальше наверх приходится уже конкурировать с местным Гарри, который ходил в правильную школу, в правильный вуз и в правильный спортклуб. Шансов подвинуть Гарри у эмигранта уже практически нет.

Вместе с тем исследования показывают, что низкая социальная мобильность наблюдается не только Британии, но и в более демократичных странах. Цитирую дальше:

Вопреки распространенному убеждению, что для США характерна высокая социальная мобильность, он установил, что темпы изменений там примерно такие же, как в Великобритании.

Аналогичные результаты были получены в Швеции: хотя в целом различия в имущественном положении богатых и бедных были менее выраженными, выяснилось, что наиболее престижные профессии – врачи, юристы или университетские преподаватели – часто представлены членами одних и тех же семей.

Учёный объясняет такую инертность просто. Во-первых, генетика. Речь не идёт о разнице между неграми и белыми-азиатами, так что он может себе позволить такую неполиткорректную вольность. Во-вторых, социальное окружение. Если у тебя все родственники врачи, ты и сам имеешь повышенные шансы стать врачом. Если у тебя все родственники министры и депутаты, то и тебе прямая дорога в какое-нибудь кресло.

Лично я полагаю, что и социальное окружение, и даже генетика — перки второстепенные. Да, бесспорно, деньги, связи и формальное образование помогают в жизни, однако их роль в наших судьбах безбожно преувеличена. Достаточно вспомнить, что почти все победители лотерей заканчивают в духе вот этой ирландской леди из свежей новости:

https://lenta.ru/news/2021/09/03/sad_lottery/

В 2013 году Маргарет Лафри сорвала джекпот в 27 миллионов фунтов (2,7 миллиарда рублей). Тогда в интервью она рассказала, что купила лотерейный билет, когда находилась в центре занятости. На тот момент она жила на 58 фунтов (5,8 тысячи рублей) в неделю. «Эти деньги не будут моими, нет смысла обладать 27 миллионами фунтов и быть одинокой. Они не сделают меня счастливой. Я буду счастлива только тогда, когда все вокруг будут счастливы», — заявила она.

Впоследствии ирландка приобрела на выигранные деньги недвижимость, в том числе свой дом за 125 тысяч фунтов (12,5 миллиона рублей), паб и бывшую мельницу, где открылся досуговый центр. Она планировала построить на своей земле доступное жилье для жителей города. По меньшей мере половину выигрыша женщина потратила на благотворительность.

Позже женщина заявляла, что люди воровали у нее миллионы. «Конечно, я жалею о выигрыше в лотерею. Раньше я была счастливым человеком. Деньги разрушили мою жизнь», — заявила она.

Купленную ею мельницу не раз поджигали. В 2015 году Лафри приговорили к 150 часам исправительных работ по обвинению в оскорблении таксиста. В этот момент женщина была пьяна. В 2018 году ей пришлось выплатить бывшему сотруднику 30 тысяч фунтов (три миллиона рублей) после того, как суд установил, что она запугивала и уволила его из мстительной прихоти. В 2019 году Лафри заявила, что ее выигрыш стал для нее адом. «Деньги не принесли мне ничего, кроме горя. Они разрушили мою жизнь», — сказала она.

История типичнейшая. Вот ещё несколько печальных примеров «победителей»:

https://lenta.ru/articles/2018/11/14/lottery/

Грустнее всего, что выигравшие в лотерею даже не понимают, в какой момент они свернули не туда. Так, один из них советует товарищам по несчастью «убежать и исчезнуть», чтобы избавиться от внимания прессы и попрошаек. Совет нелепый, однако он показывает, что проблема бедных людей отнюдь не в деньгах. Конкретно этому несчастному следовало… нанять финансиста, чтобы тот научил его обращаться с деньгами. К сожалению, слушать чужие советы готовы очень немногие. Большинство живёт в соответствии со знаменитой формулой: «не учите жить, лучше помогите материально».

На мой взгляд, главный фактор, закрепляющих персону на определённом уровне современного общества — воспитание. Я показал выше, что свалившиеся на голову деньги не приносят условному водителю грузовика ничего, кроме хлопот. Напротив, если условный Уильям Гейтс IV вынужден будет переехать в Китай, чтобы начать там всё с нуля под чужой фамилией, он довольно быстро выбьется как минимум в верхнюю часть среднего класса.

«Белое превосходство», которым так возмущаются активисты БЛМ, действительно существует. Оно заключается в том, что белых детей с колыбели учат уважать старших, воздерживаться от преступлений и сначала учиться, а потом работать, чтобы добывать хлеб для своей семьи.

Представителей среднего класса дополнительно заставляют заканчивать университет, а потом работать уже не спустя рукава, но с напряжением сил, стремясь делать свою работу хорошо. В семьях высшего класса детям объясняют, что надо держать своё слово, советоваться с умными людьми и ставить перед собой амбициозные цели.

Применительно к российским условиям, один и тот же юноша может пойти работать таксистом, может поступить в вуз, а может занять расстрельную должность начальника почтового отделения. Пройдёт 20 лет, и мы увидим, что первый стал опытным таксистом, второй — инженером, а третий — директором. При этом условному таксисту ничего не мешало пойти по второму или третьему пути. Ничего, кроме воспитания, в ходе которого его убедили, что учёба — это только для высоколобых умников, а начальником можно стать исключительно по блату.

Когда люди рассуждают про угнетённых негров или про беднеющий прекариат, они отбрасывают фактор воспитания в сторону, как будто он ничего не значит и ничего не стоит. Возможно, для юного чернокожего Тайрона, торгующего наркотиками в своей школе, это и вправду так. Но обычно родители проводят с детьми много времени, пытаясь направить по верному пути. Если мы говорим, что Тайрону «просто не повезло», мы одновременно и снимаем ответственность с его непутёвых родителей, и обесцениваем усилия родителей Ричарда по воспитанию своего ребёнка.

Сторонники социальной справедливости говорят: «понятно, что у Ричарда всё получается, у него богатые родители». Однако если они полагают, будто единственная задача родителей — выдать детям 15 экю и рекомендательное письмо к господину де Тревилю, они, пожалуй, не имеют морального права сетовать на медленные социальные лифты.